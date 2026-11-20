يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة الأرجنتيني نيكو باز، لاعب وسط فريق كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب، والتي جعلته محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وباتت إدارة النادي الملكي تدرس تفعيل بند إعادة الشراء الموجود في عقد اللاعب، والذي يمنحها الحق في استعادته مقابل 80 مليون يورو، بعدما انتقل إلى كومو خلال صيف 2024، مع احتفاظ ريال مدريد ببند يمنحه الأفضلية في استعادة خدماته.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «راديو كوبي»، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في إعادة نيكو باز، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى صفوف الفريق، للاستفادة من إمكاناته الفنية وتدعيم خط الوسط بعنصر شاب يمتلك قدرات مميزة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، نقلًا عن برنامج «ديبورتس كوبي»، إلى أن إدارة ريال مدريد تتابع تطور اللاعب عن قرب، خاصة بعد تألقه اللافت مع كومو الإيطالي تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، إلى جانب ظهوره المميز مع منتخب الأرجنتين.

وتبلغ القيمة السوقية المقدرة للاعب نحو 120 مليون يورو، وفقًا للتقديرات الواردة في التقارير، بينما يتيح بند إعادة الشراء لريال مدريد استعادته مقابل 80 مليون يورو.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحرك فيها ريال مدريد لاستعادة لاعبه السابق، إذ حاول النادي إعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب فضّل الاستمرار مع كومو لموسم إضافي، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة ومواصلة تطوره.

ومع استمرار تألقه في الدوري الإيطالي، تجدد الحديث داخل الأوساط الرياضية عن إمكانية عودته إلى ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

من جانبه، أكد كارلو ألبرتو لودي، المدير الرياضي لنادي كومو، أن نيكو باز لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق بنسبة 100%، رغم وجود بند في عقده يمنح ريال مدريد حق استعادته خلال فترة الانتقالات المحددة.

وأبدى لودي استياءه من تكرار الأنباء المتعلقة بعودة لاعبي كومو إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن التكهنات تتجدد باستمرار بشأن مستقبل عدد من اللاعبين المرتبطين بالنادي الإسباني.

وقال المدير الرياضي لكومو: «أضع نفسي مكان جماهير كومو؛ ففي كل نوفمبر ومارس تظهر تقارير تؤكد أن ريال مدريد يعيد جميع اللاعبين إلى ديارهم. هذا العام يتحدثون عن جاكوبو رامون، وعلى مدار الموسمين المقبلين سيتحدثون عن نيكو باز».

وأضاف: «الحقيقة أننا أبرمنا صفقة ممتازة الصيف الماضي، فنيكو باز لاعب لكومو بنسبة 100%، لكن ريال مدريد يحتفظ بحق إعادة شرائه حتى موعد محدد وضمن نافذة الانتقالات، وهو أمر طبيعي جدًا في مثل هذه العقود».

واختتم لودي تصريحاته بالتأكيد على أن عودة اللاعب إلى ريال مدريد، حال حدوثها، ستكون بمثابة تقدير للعمل الذي قدمه كومو في تطوير موهبته، ولن تقلل من نجاح تجربته مع الفريق الإيطالي.