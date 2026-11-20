ارتفعت هتافات لاجئي الروهينجا في أحد المخيمات المتواضعة، أثناء مشاهدتهم صدور حكم محكمة العدل الدولية، الذي أعاد الأمل في استرداد حقوق ضحايا الإبادة في ولاية راخين، بعد معركة قضائية استمرت 9 سنوات، انتهت بحكم تاريخي في القضية المرفوعة ضد ميانمار، على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق الروهينجا.

وتستعرض «الشروق» أبرز الحقائق المتعلقة بعملية الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش ميانمار بحق شعب الروهينجا، وطبيعة الفظائع التي تعرضوا لها، إلى جانب أهم محطات المسيرة القضائية لاسترداد حقوقهم، وصولًا إلى صدور الحكم الدولي الذي وصف بأنه غير مسبوق تاريخيًا، وذلك وفقًا لما ورد في مواقع «هاف بوست» و«بي بي سي» و«الجارديان» وموقع الأمم المتحدة.

- شعب مسلم محروم من المواطنة

يتميز شعب الروهينجا، الذي يسكن شمالي ميانمار، بانحداره من أصول تعود إلى التجار العرب المسلمين في شرق آسيا، ويتحدث أفراده اللغة الروهينجية. ويشكل الروهينجا نحو 2% من سكان ميانمار، ورغم تجاوز أعدادهم 1.5 مليون شخص، فإن الحكومة الميانمارية رفضت، منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني، منحهم حق التجنيس، ليصبحوا من بين الشعوب المحرومة من حق المواطنة.

ولم تقتصر معاناة الروهينجا على حرمانهم من الجنسية، إذ فرضت السلطات قيودًا على حركة أبناء العرقية، وحددت إقامتهم في ولاية راخين.

- عملية الإبادة.. شهر الدم والنار

اشتعلت ولاية راخين في أواخر أغسطس 2017، إثر اجتياح الجيش الميانماري، ردًا على هجوم مسلح شنته جماعة «جيش إنقاذ راخين»، إلا أن الهدف الحقيقي للجيش، وفقًا لما ورد في التقارير، كان تهجير أبناء الروهينجا خارج البلاد، وممارسة مختلف أشكال العنف لترويع المدنيين وإجبارهم على المغادرة.

وأسفرت الهجمات التي شنها الجيش الميانماري خلال شهر سبتمبر من العام نفسه عن مقتل 700 طفل و6 آلاف بالغ، قُتل المئات منهم عبر الإعدامات الميدانية، على مرأى من أقاربهم، من النساء والأطفال، بهدف تخويفهم وإجبارهم على مغادرة راخين.

كما أُجبر أبناء الروهينجا خلال الشهر نفسه على التواجد في مخيمات مكتظة، ما أسفر عن وفاة 2500 شخص بسبب الأمراض المعدية وسوء التغذية، خلال أسابيع من شهر سبتمبر وحده.

- الاغتصابات والحرق

وشملت أساليب ترويع أبناء الروهينجا ممارسة الاغتصاب الجماعي بحق النساء، وفقًا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي وثق شهادات عن جمع السيدات وانتقاء عدد منهن لاغتصابهن على يد مجموعة من الجنود في وقت واحد، داخل المساجد أو المدارس.

وتخلل اجتياح راخين تدمير ممنهج لقرى الروهينجا على يد جيش ميانمار، إذ بلغ عدد القرى التي تعرضت للحرق نحو 400 قرية، بهدف جعلها غير صالحة لإعادة السكن أو الاستفادة منها.

- أسرع أزمة لاجئين في وقتها

يُعد تسارع وتيرة اللجوء الجماعي للروهينجا من الأسرع في وقته، إذ هاجر نحو مليون شخص خارج ميانمار خلال الشهور الأخيرة من عام 2017، ولجأ أغلبهم إلى بنجلاديش، حيث يضم أكبر مخيماتها نحو 600 ألف لاجئ، وسط رفض الحكومة البنجلاديشية الاستمرار في استقبال أبناء الروهينجا.

- الغرق يزيد محنة الروهينجا

واستمرت محنة أبناء الروهينجا بعد لجوئهم إلى بنجلاديش، حيث عاشوا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الرعاية الصحية، ما دفع الكثير منهم إلى محاولة اللجوء إلى دول مثل إندونيسيا، عبر الهجرة غير الشرعية بحرًا.

وشهدت رحلات الهجرة البحرية حوادث غرق عدة، بلغت ذروتها خلال عام 2025، مع مصرع 400 شخص من الروهينجا غرقًا في مايو وحده.

- جامبيا ونضال 9 سنوات

تحملت دولة جامبيا الإفريقية، ذات الأغلبية المسلمة، مسؤولية الدفاع عن حقوق الروهينجا أمام القضاء الدولي، إذ رفعت عام 2019 دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، التي طعنت في القضية بحجة عدم انضمام جامبيا إلى الدول التابعة للمحكمة.

وبعد 3 سنوات من المعارك القضائية، رفضت المحكمة جميع طعون ميانمار، لتستمر إجراءات التحقيق خلال السنوات التالية.

ويُعد التدخل القانوني لجامبيا طوق نجاة لنحو 600 ألف شخص من أبناء الروهينجا العالقين في ميانمار، إذ ألزمت المحكمة الدولية الحكومة الميانمارية بتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن الروهينجا، ومنع وقوع أي أعمال إبادة بحقهم.

- حكم تاريخي

يمثل الحكم بإدانة ميانمار في قضية الإبادة العرقية للروهينجا قرارًا غير مسبوق عالميًا، إذ تُعد أول حكومة رسمية تتلقى اتهامًا بممارسة الإبادة الجماعية، ما يفتح الطريق أمام إدانة المزيد من الحكومات المتورطة في أعمال الإبادة، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواجه قضايا أمام القانون الدولي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة في غزة.

- فضيحة الفائزة بنوبل للسلام

وكشفت قضية الروهينجا عن موقف إحدى حاملات جائزة نوبل للسلام، السياسية الميانمارية أونج سان سو تشي، التي حصلت على الجائزة نتيجة تحديها السلمي للحكم العسكري في ثمانينيات القرن الماضي.

وفازت سو تشي لاحقًا بمنصب المستشارة، المعادل لرئاسة الوزراء في ميانمار، عقب انتخابات عام 2015، لتصبح مشرفة على الحكم خلال فترة تنفيذ الإبادة العرقية بحق شعب الروهينجا، كما شاركت في وصف أفراد الروهينجا بالإرهابيين، وتبرير عمليات التهجير والقتل بحقهم.