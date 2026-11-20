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نظمت نقابات عمالية في إيطاليا إضرابًا على مستوى البلاد، اليوم الجمعة، احتجاجًا على حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني وسياساتها المتعلقة بالموازنة، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعا الاتحاد العام الإيطالي للعمل "سي جي آي إل" العاملين في القطاعين العام والخاص إلى الإضراب طوال اليوم.

وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، ماوريتسيو لانديني، إن نحو مليون متظاهر شاركوا في حوالي 100 مظاهرة وتجمع حاشد في أنحاء البلاد، فيما نظمت بعض المجموعات الطلابية احتجاجات خاصة بها.

ولم تصدر حتى الآن تقديرات رسمية لأعداد المشاركين في الاحتجاجات.

وتشمل القطاعات المتضررة نتيجة الاحتجاجات المدارس ومؤسسات الرعاية الصحية ووسائل النقل العام.

وفي روما، بجانب فلورنسا وجنوة، من المتوقع أن يواجه الركاب اضطرابات في خدمات الحافلات والترام ومترو الأنفاق.

ويستهدف احتجاج الاتحاد العام الإيطالي للعمل "سي جي آي إل" بالدرجة الأولى ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط الموازنة التي وضعتها حكومة ميلوني.

وتشمل المطالب الرئيسية زيادة الأجور، والاستثمار في القطاع الصناعي وفي جنوب البلاد الأقل نموًا اقتصاديًا، فضلًا عن تحسين شروط السلامة في أماكن العمل.

كما يطالب الاتحاد أيضًا الحكومة بخفض الإنفاق الدفاعي وتخصيص مزيد من الأموال لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، ماوريتسيو لانديني، قبيل التجمع الاحتجاجي الرئيسي في روما: "ما نشهده اليوم يظهر أن الجماهير تريد أن يُسمع صوتها، وأن يكون لها رأي، وتطالب بتلبية احتياجاتها".

وشارك سياسيون من أحزاب المعارضة اليسارية في بعض المظاهرات.

وشهدت عدة مدن إيطالية خروج عمال وطلاب إلى الشوارع منذ الصباح، فيما تزامن الإضراب العام على مستوى البلاد مع يوم احتجاجي نظمه الطلاب.

وخلال إحدى تحركاتهم الاحتجاجية في روما، رُفعت لافتات تدعو إلى إنهاء الحروب ووقف إعادة التسلح، كما شوهدت أيضًا أعلام فلسطينية.

وفي ميلانو، أضرم متظاهرون النار في مجسم من الورق المقوى لناقلة نفط، إلى جانب مجسمين آخرين على شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بوقوع اشتباكات بين بعض المتظاهرين والشرطة في بولونيا.