اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على إزالة الحواجز أمام التجارة وتنقل الشباب، حيث تعهد الجانبان بإعادة بناء علاقاتهما المتوترة، وإقامة علاقة "طموحة وديناميكية".

لكن الجانبين أجلا إلى وقت لاحق اتخاذ قرارات مهمة بشأن تخفيف تداعيات بريكست (الاستفتاء الذي أسفر عن خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي) أو التراجع عنه.

وفي بيان مشترك صدر عقب قمة عُقدت في بروكسل، اليوم الجمعة، أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقات من شأنها إلغاء عمليات التفتيش على تجارة المنتجات النباتية والحيوانية، وربط نظامي تداول الانبعاثات لدى الجانبين، والسماح لـ100 ألف شاب وشابة من كل جانب بالإقامة والعمل في الجانب الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ولا تزال هناك مجالات أخرى قيد البحث، إذ منح الجانبان نفسيهما مهلة ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا، والعكس.

وتأتي قمة اليوم الجمعة ضمن الجهود الرامية إلى إقامة علاقات أوثق بين الجانبين، بعد عقد من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد ست سنوات من إتمام الانفصال نهائيًا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يمثل "نقطة تحول" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بأنه "لحظة تاريخية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن القمة تمثل خطوة نحو إصلاح الأضرار التي خلفها الانفصال على مدى عقد.

لكنه شدد على أن التراجع عن بريكست ليس سوى أحد الخيارات المحتملة، وأن تحقيقه لا يزال بعيدًا.

وسيتطلب ذلك تأييد ليس فقط الناخبين البريطانيين، بل أيضًا موافقة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يتوجس من بريطانيا.

ومع ذلك، فقد كسر بيرنهام حاجز الصمت السياسي الذي استمر طويلًا بشأن خيار العودة إلى الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "ما زلنا منفتحين على إقامة أوثق علاقة ممكنة".

لكنه أعاد إلى الذاكرة أيضًا الالتزامات المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مبادئ السوق الموحدة المتعلقة بحرية حركة السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال.