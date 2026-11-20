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رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتعزيز الاستثمارات الاقتصادية لدولة قطر في بلاده، وأعرب عن تطلعه أيضًا إلى توثيق التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية.

وعقب محادثات أجراها في برلين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال ميرتس اليوم الجمعة إنه يرحب بإعلان الجانب القطري زيادة استثماراته في الاقتصاد الألماني بمقدار 15 مليار يورو إضافية.

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات الجانبين في مجالات تكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وصناعة الطيران.

وفي ظل استمرار الحرب على إيران، سلط المستشار الألماني الضوء على خطط لتعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية في البلدين ستكثف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التصدي للمخاطر، كما سيعمل الجانبان على تعزيز قدراتهما في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وتشمل مجالات التعاون المطروحة أيضًا التعاون الإنمائي.

وقال ميرتس: "إعادة إعمار سوريا تمثل أولوية مشتركة بالنسبة إلينا".