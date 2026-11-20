دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوكرانيين إلى التفكير في مستقبل أبنائهم و«الانتقال إلى الجانب الصحيح من التاريخ»، معتبراً أن عليهم السعي إلى «التوحد مع روسيا بالمعنى الواسع للكلمة».

وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة ضمن فيلم من إنتاج القناة الأولى الروسية، بمناسبة عيد ميلاد بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الروسي إن على الأوكرانيين إدراك أن الدول الغربية لا تدعمهم إلا لخدمة مصالحها الخاصة، متهماً الغرب بالسعي إلى «إضعاف البلاد وتقسيمها وتفكيكها وإخضاعها لإرادته».

وأضاف أن خصوم روسيا يعملون، بحسب وصفه، وفق مبدأ «فرق تسد»، معتبراً أن ما يجري حالياً يندرج ضمن مساعي إضعاف قدرات روسيا وإخضاعها لمصالح تلك الدول.

واتهم بوتين من وصفهم بـ«القوميين» بالاستيلاء على السلطة في أوكرانيا، قائلاً إنهم «ليسوا وطنيين»، وإنه لا يمكن بناء مستقبل البلاد على الكراهية.

وزعم أن تراجع عدد سكان أوكرانيا وانكماش قطاعها الصناعي بدأ خلال سنوات الاستقلال، مضيفاً أن «كل شيء انهار» قبل التصعيد العسكري الروسي الأخير.

وأضاف أن ما شهدته أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة لا يعود، وفق روايته، إلى الضربات الروسية وحدها، وإنما إلى وجود من وصفهم بـ«القوميين» في السلطة.

وأكد بوتين أن موسكو تشعر بدعم الشعب الروسي، مشيراً إلى أن جوهر السياسة الروسية يقوم على «صون الإنسان وقيمه الروحية»، معتبراً ذلك محوراً أساسياً للتعاون بين الدولة والكنيسة.

وختم بدعوة الأوكرانيين إلى «التفكير في مستقبل أبنائهم والانتقال إلى الجانب الصحيح من التاريخ».