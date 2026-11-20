أجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، اتصالًا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن أمله في تعيين سفير للبحرين بلبنان، وإعادة تفعيل الخط الجوي بين لبنان والبحرين.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، عرض عون في الاتصال مع ملك البحرين الأوضاع في المنطقة عمومًا، وفي دول الخليج خصوصًا، في ضوء التطورات الأخيرة.

وتناول البحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تمنى الرئيس عون تعيين سفير لمملكة البحرين في لبنان، وإعادة تفعيل الخط الجوي بين لبنان والبحرين، وعودة الطيران البحريني إلى مطار رفيق الحريري الدولي".

وأكّد الرئيس عون، خلال الاتصال، "وقوف لبنان رئيسًا وشعبًا إلى جانب مملكة البحرين وشعبها".

من جهته، أكّد العاهل البحريني "عمق العلاقة بين البلدين ووقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه".