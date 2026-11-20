قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّها تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ بداية مسيرتها التمثيلية.

وأضافت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية: «ده مهرجان بلدي.. وفيه حاجتين بحبهم جدا هما السينما ومصر.. فده المهرجان اللي بيجمع الاتنين».

وتابعت: «مهرجان القاهرة هو مهرجان سينما وفيه اسم مصر وبالتالي هو أهم وأعرق مهرجان ونحن نفتخر به وهو واحد من أهم 11 مهرجان على مستوى العالم».

وأشارت إلى أن قضت عمرها كله في السينما، ولفتت إلى أن مسيرتها التمثيلية بدأت وهي في عُمر 17 سنة، وعقبت: «لو حد سألني قبل ما أدخل الفن الحياة كانت إزاي هقول مش فاكراها».

ولفتت إلى أنها لا تتذكر من حياتها شيئًا إلا مع بداية حياتها الفنية، واصفة السينما بأنها العشق الكبير.



وسُئلت إلهام عن دور فني وافقت عليه وكانت قلقة منه لكنها فوجئت بنجاحه، فتحدثت عن فيلم السجينتين، وأوضحت أنها كانت تتعامل مع الأمر بأنه فيلم صغير خفيف لأنها كانت في ذلك الوقت تقدم موضوعات ثقيلة ولذلك لم تهتم بهذا الفيلم.

وتابعت: «لما عزموني على الافتتاح مارحتش.. لكن الفيلم نجح وكسّر الدنيا والمخرج بقى بيكلمني كل يوم ويقولي دور العرض كلها اتملت والناس بتقعد على السلالم»، في إشارة إلى كثافة الإقبال على العمل.

كما سُئلت إلهام عن دور فني ترغب في تقديمه، فقالت: "كان فيه دور نفسي أعمله لكني يأست.. كان نفسي أعمل عمل تاريخي كبير يرصد حياة المرأة القومية من ملكات مصر.. كان نفسي أعمل في السينما أول ملكة تحكم في الكون وهي الملكة حتشبسوت وكان فيه عمل درامي عن الملكة شجرة الدر عبارة عن 30 حلقة».

ولفتت إلهام إلى أن كلا المشروعين تمت عرقلتهما، وأكدت أن الأعمال التاريخية تكون كلفتها كبيرة، وأرجعت عدم ظهور العملين إلى أسباب إنتاجية.

وأسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر، وسط برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات المهنية، شمل لقاءات متخصصة وجلسات نقاشية وورشًا تدريبية.

كما شمل المهرجان عرض فعاليات سوق القاهرة السينمائي وملتقى القاهرة السينمائي في دورته الثانية عشرة، بمشاركة واسعة من صناع السينما والمنتجين وممثلي المؤسسات والشركات العاملة في المجال.