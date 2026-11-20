كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، مدير التصوير المصري سعيد شيمي، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، الذي أُقيم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لمسيرته السينمائية الاستثنائية وإسهاماته البارزة في إثراء فن التصوير السينمائي، وما قدمه من أعمال شكلت علامات مهمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وشهدت فقرة التكريم عرض فيلم خاص استعرض أبرز محطات مسيرته المهنية، وأهم الأعمال السينمائية التي ترك من خلالها بصمة مميزة في فن التصوير، إلى جانب إسهاماته في تطوير التصوير تحت الماء ونقل خبراته للأجيال الجديدة، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

وقال مدير التصوير سعيد شيمي في كلمته: "لاشك أنني سعيد بهذا التكريم، وعندما أخبرني حسين فهمي بتكريمي خلال الدورة السابعة والأربعين، أخبرته بأنه قد تم تكريمي من قبل، فأخبرني بأنها جائزة إنجاز العمر، والحمد لله الذي أطال في عمري، كي أرى هذا التكريم".

وأشار سعيد إلى أن هذا التكريم يستحقه كل من عمل معهم في السينما الروائية والتسجيلية، وخصوصا صديق عمره محمد خان، والذي قدم معه مجموعة كبيرة من الأفلام يتمنى أن تكون نالت إعجاب الحمهور.

ويُعد سعيد شيمي واحدًا من أبرز صناع الصورة في السينما المصرية والعربية، ورائدًا من رواد التصوير تحت الماء، ارتبط اسمه بموجة الواقعية الجديدة.

وبدأ شغفه بالسينما منذ طفولته، حين اعتاد مشاهدة الأفلام في دور العرض الصيفية بحي عابدين برفقة صديق طفولته المخرج محمد خان.

والتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لدراسة التاريخ، قبل أن يصقل موهبته من خلال «جمعية الفيلم»، حيث صور عددًا من أفلام الهواة، وحصل على أولى جوائزه عن فيلم «الإنسان» عام 1969، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1971.

وبدأ شيمي مسيرته الاحترافية في السينما التسجيلية من خلال فيلم «بورسعيد 71»، وحقق نجاحًا لافتًا بحصوله على جوائز التصوير التسجيلي لعدة سنوات متتالية، قبل انتقاله إلى السينما الروائية الطويلة.

وقدم أسلوبًا بصريًا مميزًا اعتمد على التصوير في المواقع الحقيقية والشوارع، وترك بصمته في رصيد سينمائي يضم 108 أفلام روائية و75 فيلمًا تسجيليًا.

وامتد شغفه بالصورة إلى عالم البحر، فاحترف الغوص والتصوير تحت الماء، وشارك في أعمال بارزة من بينها فيلم «إعدام ميت»، وصولًا إلى تحقيق حلمه بتصوير بطولات رجال الضفادع البشرية في فيلم «الطريق إلى إيلات» عام 1994 للمخرجة إنعام محمد علي، الذي تولى فيه أيضًا إخراج مشاهد المعارك.

وإلى جانب عمله السينمائي، اهتم شيمي بنقل خبراته للأجيال الجديدة من خلال التدريس بالجامعات وإقامة الورش المجانية في مختلف أنحاء مصر.

كما أثرى المكتبة السينمائية العربية بنحو 47 كتابًا مرجعيًا في فنون التصوير والخدع السينمائية والثقافة البصرية.

وحصل خلال مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية، كان أحدثها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2024.

وتأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.