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نفت السلطات الإيرانية، الجمعة، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض جزيرة قشم جنوبي البلاد، قرب مضيق هرمز، لهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن نائب محافظ هرمزغان أحمد نفيسي، توضيحات بشأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الجزيرة.

وقال نفيسي إن الأصوات ناجمة عن إتلاف ذخائر لم تنفجر خلال هجمات أمريكية إسرائيلية سابقة.

ودعا المواطنين الموجودين في المنطقة إلى عدم القلق.

وكانت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية أفادت، في وقت سابق الجمعة، بتعرض جزيرة قشم لهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميًا ودوليًا.