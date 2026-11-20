قال الفنان محمد مهران، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل له الكثير، مؤكدا أنه أول مهرجان شارك فيه بأحد أفلامه.

وأضاف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، أن مهرجان القاهرة يتسم بالعراقة وينظم منذ سنوات طويلة كما أنه مصدرًا للفخر لدى جميع المصريين.

وأشار إلى أن مشاركة أفلام من ثقافات مختلفة تضيف الكثير للفنانين، مؤكدا أهمية الورش التي يتم تنظيمها خلال هذه الفعاليات وما تمثله من إضافة كبيرة للممثل.

ولفت إلى أن كل فنان يحرص على مشاهدة الأفلام المشاركة في المهرجان أو حضور الندوات بجانب لقاء زملائه الممثلين بما يشكل إضافة كبيرة لهم.

وأسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي أُقيمت خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر، وسط برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات المهنية، شمل لقاءات متخصصة وجلسات نقاشية وورشًا تدريبية، إلى جانب فعاليات سوق القاهرة السينمائي وملتقى القاهرة السينمائي في دورته الثانية عشرة، بمشاركة واسعة من صناع السينما والمنتجين وممثلي المؤسسات والشركات العاملة في المجال.