كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عن أول خلية وطنية فلسطينية عمل بها.

وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "كانت عملًا شبابيًا طلابيًا، وكنا نُسمّي أنفسنا اتحاد الطلاب الفلسطينيين، لكن جميعنا كان يحمل انتماءً وطنيًا، ولذلك كنا الأقرب إلى حركة فتح وإلى القوى الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت، بصفتنا طلابًا".

وأضاف: "تهمتي في الاعتقال الأول عام 1971 كانت كتابة المناشير وتوزيعها، لكن الأمر تطور في الاعتقال الثاني عام 1974، وطبعًا بعدما خرجت من السجن، التحقت بجامعة بيروت العربية عام 1972، ودرست هناك، وكان بعض الأصدقاء الذين سبق أن اعتُقلوا معنا في الاعتقال الأول قد ذهبوا إلى هناك أيضًا".

وتابع: "في بيروت بدأت مرحلة التدريب العسكري والعمل المنظم وبناء الخلايا العسكرية داخل قطاع غزة، وكنت أذهب إلى بيروت ثم أعود إلى قطاع غزة، وفي ذلك الوقت كانوا قد استخرجوا لنا جوازات سفر أردنية بصفتنا طلابًا فلسطينيين، لنتمكن من السفر إلى بيروت عبر الأردن ثم سوريا، وهناك كنا نلتقي بالإخوة، سواء في قواعد الرشيدية أو في قواعد نهر البارد، أو في المكاتب في بيروت، وكطلاب أيضًا".

وواصل: "هناك تعرفنا إلى الكثير من القيادات الحركية، لأنني كنت أسكن في حي الفاكهاني في بيروت، وكانت القيادات كلها موجودة قرب صبرا وشاتيلا، ومن الأحداث المهمة التي حصلت أثناء وجودي هناك عملية فردان، التي استشهد فيها كل من أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر، إضافة إلى الهجوم على مكتب الجبهة الديمقراطية في بيروت، وهي الليلة التي كانوا يسمونها ليلة الرعب في بيروت آنذاك".

واستكمل: "في اليوم نفسه الذي وقعت فيه تلك العملية، كان هناك مخطط للعملية التي قمتُ بها لاحقًا، والتي تصاعدت بعد عام، أي في عام 1974، في ريشون لتسيون داخل فلسطين، وعلى إثرها تم اعتقالي بعد أن أُصبت".