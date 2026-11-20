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أُصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، برصاص حارس مستوطنة إسرائيلية قرب قرية "دورا القرع" شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حارس مستوطنة أطلق النار على شابين فلسطينيين في محيط قرية "دورا القرع"، ما أدى إلى إصابتهما.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية احتجزت المصابين، دون توفر معلومات فورية عن طبيعة إصابتيهما أو وضعهما الصحي.

ولم تتضح على الفور ملابسات إطلاق النار أو الأسباب التي دفعت حارس المستوطنة إلى استهداف الشابين.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، شهد أكتوبر الماضي أكثر من 3133 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة أن المستوطنين نفذوا 1369 اعتداء خلال الشهر ذاته، تركز معظمها في محافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب).

وتشمل الاعتداءات المتكررة إطلاق النار على الفلسطينيين، ومهاجمة منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، إلى جانب عمليات اقتحام واعتقال تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا في التوتر على خلفية اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.