أفادت القناة 12 العبرية بأن جادي آيزنكوت يلوّح بإمكانية تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» في إسرائيل، على أن يجري توسيعها لاحقاً، في حال تعثر الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة.

وأشارت القناة إلى أن قراءات في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تؤكد أن آيزنكوت لا ينوي طلب تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي في السادس من ديسمبر المقبل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وسط ترقب لمآلات الاتصالات بشأن إقامة ائتلاف واسع.