دخلت المحادثات الدولية المكثفة بشأن فرض قيود محتملة على استخدام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل جولتها الأخيرة في جنيف، اليوم الجمعة، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على التوصل إلى توافق.

وكانت الدول الـ128 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة تعتزم، بحلول مساء اليوم الجمعة، اعتماد تفويض ببدء مفاوضات حول تقييد استخدام الأنظمة الروبوتية الفتاكة.

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر المحادثات حتى ساعات متأخرة من الليل، في وقت لا يزال فيه التوصل إلى اتفاق بعيد المنال حتى منتصف النهار.

وتُعرف هذه الأسلحة في الاستخدام الدارج باسم الروبوتات القاتلة، فيما يُطلق عليها رسميا اسم "أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل".

ويثير التطور السريع لهذه الأنظمة قلق كثير من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، إذ يمكنها ليس فقط اختيار الأهداف وتعقبها بشكل مستقل، بل أيضا شن هجمات فتاكة بصورة ذاتية (دون تدخل بشري).

ولمنع حدوث مثل هذه السيناريوهات، تسعى هذه الجهات إلى وضع قيود واضحة، مثل حظر الأنظمة المستخدمة لقتل البشر دون تحكم بشري، وفرض قيود على الأنظمة التي تتمتع بوظائف ذاتية التشغيل إلى حد كبير.

وفي مستهل الاجتماع، عرقل الوفد الروسي اعتماد جدول الأعمال، سعيا إلى تقييد حق الاتحاد الأوروبي وغيره من المراقبين في التحدث، في مخالفة لقواعد الأمم المتحدة.

وتعادل هذه المناورات المعوقة عمليا استخدام حق النقض، لأن المؤتمر يتخذ قراراته بالإجماع.

وبدون التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال، يقتصر الأمر على إجراء "مشاورات غير رسمية" فقط.

ولا يزال من الممكن إدراج تفويض ببدء المفاوضات في وثيقة ختامية، رغم التباين الكبير في الآراء بشأن مضمون هذا التفويض.

وتعارض دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والمملكة المتحدة، إبرام صك ملزم قانونا لتقييد استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

وتريد بعض الدول إلى إجراء مفاوضات بشأن القيود المحتملة تستغرق عام واحد، فيما تطالب دول أخرى بتمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات.