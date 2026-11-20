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صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن سقوط صاروخ روسي في الأراضي البولندية هو على الأرجح عمل "استفزازي متعمد"، بالتزامن مع التدريبات العسكرية التي تجريها قوات أوروبية في بلاده.

وجاء الحادث الذي وقع في بولندا على خلفية هجمات روسية في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين وإلحاق أضرار بجسور وبالبنية التحتية للنقل.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يعتقد أن الحادث هو استفزاز آخر من جانب روسيا، ويتزامن مع تدريبات عسكرية أوروبية تُجرى في بولندا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه سيعقد اجتماعًا مع وزراء الحكومة وقادة عسكريين ورئيس أجهزة الأمن ردًا على ذلك.

وأضاف مسئولون إنه من السابق لأوانه تحديد طبيعة هذا الجسم.

ويقع موقع التحطم المحتمل بالقرب من قرية «نوي ليبويك»، على بعد حوالي 60 كيلومترًا (37 ميلًا) من الحدود البولندية الأوكرانية.

وعلقت مدارس قريبة الفصول الدراسية خلال اليوم، حسب وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي).

ووصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته سقوط الصاروخ في بولندا بأنه «انتهاك خطير» للمجال الجوي للبلاد.

وكتب روته على منصة «إكس»: «هذا الحادث يشكل خطرًا واضحًا، وهو نتيجة للحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا».

ومن المتوقع أن يتوجه روته إلى بولندا خلال مطلع الأسبوع، ردًا على الحادث.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وأشار رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى أن روسيا «تواصل نشر تهديداتها».

فيما وصفت وزارة الخارجية الألمانية الحادث بأنه «مثال آخر على الاستفزازات الروسية المستمرة».

ولم يصدر عن موسكو أي تعليق فوري، اليوم الجمعة، بشأن التدريبات أو الصاروخ الذي سقط في بولندا.