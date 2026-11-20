في اليوم العالمي للطفل، تبدو صحة أطفال غزة واحدة من أبرز الحقوق التي أنهكتها الحرب، من كوب ماء قد يحمل المرض إلى مستشفى يعجز عن توفير العلاج. فإلى جانب الإصابات المباشرة، يواجه الصغار مخاطر الأمراض المرتبطة بتلوث المياه، فيما يصطدم مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الحصول على العلاج المنتظم.



صحة أطفال غزة في خطر بسبب تلوث المياه

تحول الحصول على مياه نظيفة إلى تحدٍ يومي لأسر غزة، بعدما أصبح نحو 1.1 مليون طفل يواجهون شح المياه، بحسب بيانات اليونيسف، فيما تعاني 82% من الأسر انعدام الأمن المائي، ما يؤثر على صحة أطفال غزة

ولا تعني الأزمة غياب المياه بصورة كاملة فحسب، بل تعني أيضًا عدم قدرة الأسر على الحصول على الكميات الكافية والآمنة لتلبية احتياجات أفرادها، ما يضعها أمام اختيارات صعبة بين مياه الشرب والطهي والنظافة الشخصية. وفي ظل هذه الظروف، قد تضطر العائلات إلى تقليل استهلاك المياه أو استخدام مصادر غير مأمونة، بما يرفع المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال.

وتزداد خطورة نقص المياه بالنسبة إلى الصغار، لأن احتياجاتهم لا تقتصر على الشرب، بل تشمل النظافة الشخصية وإعداد الطعام وتنظيف الأدوات، وهي أمور يصعب الحفاظ عليها عندما تصبح المياه المتاحة محدودة أو غير صالحة للاستخدام.

ماذا يحدث عندما يصبح الماء مصدرًا للمرض؟

لا تتوقف تداعيات الأزمة عند صعوبة الحصول على المياه، فغياب المياه النظيفة وتدهور شبكات الصرف الصحي يفتحان الباب أمام انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وفي مقدمتها أمراض الإسهال، التي قد تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، خاصة الأصغر سنًا، بسبب ما قد تسببه من جفاف ومضاعفات صحية.

وتكشف الأرقام حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إذ تضرر أكثر من 130 ألف متر من أنابيب الصرف الصحي منذ أكتوبر 2023، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، ما أدى إلى تصريف مياه الصرف غير المعالجة في البحر المتوسط أو إلى مناطق تخزين مؤقتة.

ولا تنفصل هذه الأضرار عن ظروف المعيشة في أماكن النزوح والمخيمات، حيث تتكدس العائلات في مساحات محدودة، ويصبح توفير المياه والنظافة والتخلص الآمن من المخلفات أكثر صعوبة. ومع تضرر شبكات الصرف، تتزايد احتمالات تعرض السكان لمصادر التلوث، خصوصًا الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة لمضاعفات بعض الأمراض المعدية.

70% من البنية التحتية خارج الخدمة

تتضح الصورة بصورة أكبر عند النظر إلى حجم الضرر الذي أصاب منظومة المياه والصرف الصحي، إذ تشير البيانات التي أرسلتِها إلى تضرر نحو 70% من بنيتها التحتية. وهذا لا يعني فقط انخفاض كميات المياه المتاحة، بل يؤثر أيضًا على القدرة على ضخها ومعالجتها وتوزيعها، وعلى التخلص الآمن من مياه الصرف.

ووفقًا لبيانات اليونيسف، لا تحصل 96% من الأسر في غزة على كميات كافية من المياه النظيفة والآمنة، ما يكشف عن اتساع الأزمة، إذ لا يقتصر الأمر على الأسر التي تعيش في ظروف استثنائية، بل يمتد إلى الغالبية العظمى من العائلات التي تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية.

وبينما تشير نسبة 82% إلى انعدام الأمن المائي، تعكس نسبة 96% عدم الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة والآمنة؛ وهما مؤشّران مختلفان في التعريف والقياس، لكنهما يوضحان معًا مدى اتساع المشكلة.

43 ألف إصابة تغيّر حياة أصحابها

وإلى جانب الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، تحمل الإصابات الجسدية جانبًا آخر من الأزمة الصحية التي يعيشها أطفال غزة. فبعض الإصابات لا تنتهي بانتهاء العلاج الأولي، وإنما تترك آثارًا دائمة تتطلب رعاية طبية وتأهيلًا طويل الأمد.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا إصابات وإعاقات قد تغير حياتهم 43 ألفًا و370 شخصًا بحلول يونيو 2026، وتشير البيانات الواردة إلى أن الأطفال يمثلون نحو ربع المصابين. ومن بين هؤلاء، خضع أكثر من 5 آلاف شخص لعمليات بتر، بينهم أطفال يحتاجون إلى رعاية متخصصة وأجهزة تعويضية وبرامج تأهيل تساعدهم على استعادة أكبر قدر ممكن من قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم.

ولا تتوقف احتياجات هؤلاء الأطفال عند إجراء العمليات الجراحية، فالأطراف التعويضية تحتاج إلى متابعة وتعديل مع نمو الطفل، كما يتطلب التأهيل جلسات علاج طبيعي ورعاية نفسية واجتماعية، حتى يتمكن من التكيف مع التغيرات التي طرأت على حياته.

وتصبح هذه الاحتياجات أكثر صعوبة في ظل تراجع قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات المتخصصة، ونقص المعدات والمستلزمات الطبية، وهو ما يجعل رحلة التعافي طويلة ومعقدة بالنسبة إلى الأطفال المصابين وأسرهم.

هل تستطيع المستشفيات غزة تلبية كل الاحتياجات؟

لا تقتصر الأزمة على حجم الإصابات أو انتشار الأمراض، بل تمتد إلى قدرة النظام الصحي نفسه على التعامل معها، فالمستشفيات والعيادات تعمل في ظروف صعبة، مع نقص الوقود والأدوية والمعدات، فضلًا عن أن انقطاع الكهرباء أو محدودية إمداداتها يعرقل تشغيل الأجهزة الطبية التي تعتمد عليها أقسام حيوية.

وتزداد صعوبة هذه الحالات عندما تتعذر إحالة المرضى إلى مراكز متخصصة أو توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة، خاصة مع تشغيل 19 مستشفى فقط من أصل 36 كانت؛ بسبب نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود والعاملين الصحيين، بعد خروج أربعة مستشفيات رئيسية عن الخدمة خلال أسبوع واحد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



أطفال الأمراض المزمنة.. علاج مفقود وحياة معلقة

كل جرعة إنسولين تعني الكثير لطفل مصاب بالسكري من النوع الأول، وأي انقطاع فيها قد يعرّض صحته لخطر كبير. وفي فلسطين نحو 11 ألف مصاب بهذا المرض، بينهم قرابة 3700 طفل ومراهق، بحسب الاتحاد الدولي للسكري.

وفي غزة، ترصد دراسة لمنظمة الصحة العالمية، نُشرت في مايو 2026، حجم المعاناة التي يواجهها هؤلاء الأطفال؛ إذ لم يحصل 79.3% منهم على رعاية كافية، وفقد 75.9% إمكانية الحصول على جميع الأدوية التي كانوا يتلقونها قبل الحرب، فيما تعذر على 58.6% قياس السكر في المنزل، وعانى 96.6% من مضاعفات مرتبطة بالمرض. وبين نقص الإنسولين وتعطل الفحوص والمتابعة، تصبح السيطرة على مستويات السكر مهمة شاقة، ويظل الأطفال معرضين لمضاعفات خطيرة، من بينها الحماض الكيتوني السكري.

وتتسع دائرة المعاناة لتشمل أطفالًا يواجهون أمراضًا تحتاج إلى علاج طويل الأمد؛ فقد سُجلت 122 حالة سرطان جديدة بين الأطفال في غزة، وفق الأرقام الواردة عن منظمة الصحة العالمية، فيما يحتاج المصابون بأمراض القلب والكلى والصرع إلى أدوية ومتابعة منتظمة.

وتضاف إليهم حالات الإصابات التي تفرض رحلة علاج وتأهيل ممتدة؛ إذ يشكل الأطفال 18% من حالات بتر الأطراف، و31% من إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وخلف هذه النسب أطفال ترتبط فرص تحسنهم بتوافر دواء وفحص ورعاية متخصصة، وهي احتياجات بات الحصول عليها أكثر صعوبة مع تراجع إمكانات القطاع الصحي.



وجوه خلف الأرقام من غزة بين الخوف والجرح والانتظار

وحسب تقرير اليونيسف الصادر في 29 مايو 2026، يعاني أطفال في غزة من آثار مباشرة لنقص المياه النظيفة وتدهور الصرف الصحي واكتظاظ أماكن الإيواء، ومنهم: ماسة، البالغة من العمر 4 سنوات، تعاني من جرح بعد أن عقرها فأر أثناء الليل في مكان إيواء تعاني أسرتها من تسرب مياه صرف صحي ووجود قوارض، بينما تحاول أمها هند تنظيف الجرح بمياه نظيفة يصعب الحصول عليها.

أما لمار، البالغة من العمر 7 سنوات، فتعاني من تقرحات عميقة في رأسها وظهرها وساقيها بسبب عدوى بكتيرية، وتصرخ من الألم كلما حاولت أمها أمينة تنظيف الجروح بكمية مياه محدودة.

كما يمنع غياب الأجهزة، رغد، البالغة من العمر 16 عامًا، التي أصيبت برصاصة في الظهر قرب بيت لاهيا، واستقرت الرصاصة بين عمودها الفقري ورئتيها، ما تسبب لها في ألم مستمر وصعوبة في التنفس، من إجراء العملية الجراحية اللازمة

فبينما يحتفي العالم اليوم بحق الصغار في حياة آمنة وصحية، لا يحتاج أطفال غزة إلى النجاة من الإصابة أو المرض فقط، بل إلى بيئة تحميهم من مصادر الخطر، ومياه آمنة يشربونها، ومستشفيات قادرة على استقبالهم وعلاجهم.