في طفولة يفترض أن تنشغل باللعب واكتشاف العالم والنمو يومًا بعد آخر، أصبح الحصول على الطعام الكافي تحديًا يوميًا لآلاف الأطفال في غزة، فبينما يحتفي العالم باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر، لا يجد صغار القطاع ما يضمن لهم أبسط حقوقهم، بعدما امتدت آثار الحرب إلى موائد أسرهم، وبدأ نقص الغذاء يترك بصماته على أجسادهم التي لا تزال في مراحل التكوين.

وتكشف بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن أزمة الغذاء في غزة تجاوزت الجوع المؤقت إلى مؤشرات مقلقة للتقزم وسوء التغذية الحاد، بما يهدد نمو الأطفال الجسدي وقدراتهم الذهنية، ويترك آثارًا صحية قد تمتد لسنوات.

- طفل من كل 8.. الجوع يترك بصمته على النمو

لا يظهر أثر نقص الغذاء دائمًا في صورة طفل يبحث عن وجبة، فقد يتسلل إلى نموه تدريجيًا، ويترك علامات لا يمكن تجاهلها. ووفقًا لمسح أجرته اليونيسف ونُشرت نتائجه في أغسطس 2026، يعاني 12.2% من الأطفال دون الخامسة في المناطق التي شملها المسح من التقزم، أي ما يقرب من طفل واحد من كل ثمانية أطفال.

ويعني التقزم أن طول الطفل أقل من المعدلات المتوقعة بالنسبة إلى عمره، نتيجة عوامل متراكمة ترتبط بالتغذية والصحة، وليس مجرد نقص في الوزن يمكن تعويضه بوجبة إضافية. وتكمن خطورته في ارتباطه بتأخر النمو البدني، واحتمالات التأثير على التطور المعرفي والتعلم، خاصة عندما يحدث في السنوات الأولى من العمر.

وتكشف النسبة أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الأطفال الذين تظهر عليهم علامات الهزال الشديد، بل تمتد إلى أطفال قد لا تبدو معاناتهم واضحة للوهلة الأولى، بينما يتأثر نموهم تدريجيًا بفعل نقص الغذاء وتراجع جودته وتنوعه.

- لماذا تكون السنوات الأولى الأخطر؟

تزداد أهمية التغذية خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، خاصة مع انتقاله من الرضاعة إلى تناول الأطعمة المختلفة، إذ يحتاج جسمه إلى عناصر غذائية متنوعة تدعم نموه الجسدي وتطور الدماغ وبناء المناعة. ويؤدي الاعتماد على أصناف محدودة من الطعام لفترات طويلة إلى حرمانه من عناصر أساسية يحتاجها في هذه المرحلة.

وتكشف بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن نحو 335 ألف طفل صغير في غزة معرضون لخطر تأخر النمو، في مؤشر على اتساع آثار نقص الغذاء، التي لا تقتصر على حالات سوء التغذية الحاد، بل تمتد إلى أطفال يحتاجون إلى تدخل مبكر ووقاية تضمن نموهم بصورة سليمة.

- 47.4 ألف طفل على طريق العلاج

أما في الحالات الأكثر خطورة، فيتحول نقص الغذاء إلى حالة صحية تستدعي تدخلًا عاجلًا. ووفقًا للأرقام الواردة في بيانات اليونيسف، تلقى نحو 47 ألفًا و400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام الماضي، بعد فحص أكثر من 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا.

وخلال النصف الأول من أكتوبر 2026، فحصت اليونيسف وشركاؤها 24 ألفًا و499 طفلًا، وأُدخل 710 أطفال إلى برامج العلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم 102 طفل كانوا يعانون الحالات الأشد خطورة.

- سوء التغذية الحاد يهدد الحياة

تكشف تقارير اليونيسيف الحالات الأشد خطورة جانبًا آخر من الأزمة، فالأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد لا يحتاجون إلى وجبات إضافية فحسب، بل إلى تقييم طبي وعلاج متخصص ومتابعة مستمرة لضمان تحسن حالتهم. فسوء التغذية الحاد ليس مجرد نقص في الوزن، بل حالة طبية قد تهدد حياة الطفل إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وبشكل صحيح، حيث يحتاج الطفل إلى رعاية متخصصة تشمل التقييم الطبي والعلاج الغذائي والمتابعة المستمرة.

ولا تنتهي آثار سوء التغذية عند ضعف الوزن أو تأخر النمو، فالجسم الذي لا يحصل على احتياجاته الغذائية يصبح أقل قدرة على مقاومة الأمراض والتعافي منها. وقد يدخل الطفل في دائرة متكررة من المرض وسوء التغذية، إذ تزيد العدوى من احتياجات الجسم، بينما يؤدي نقص الغذاء إلى إضعاف قدرته على المواجهة، مما يجعل التعافي أصعب وأبطأ.

- هل تكفي الوجبات العلاجية لإنهاء الجوع؟

في محاولة لاحتواء الأزمة، توزع المنظمات الإنسانية الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، المعروفة اختصارًا بـRUTF، إلى جانب المنتجات الغذائية المدعمة التي تساعد في علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية أو المعرضين لخطر الإصابة به.

وأفادت تقارير أممية بتوزيع 4 آلاف علبة من الغذاء العلاجي الجاهز و50 ألف كيس من الحبوب المدعمة في القطاع، ضمن جهود الاستجابة للاحتياجات الغذائية. وتمثل هذه المساعدات خطوة مهمة لإنقاذ الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل عاجل، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة جذور الأزمة.

فالغذاء العلاجي مخصص للتعامل مع حالات سوء التغذية، وليس بديلًا عن الوجبات اليومية المتوازنة التي يحتاج إليها كل طفل. كما أن استمرار وصول المساعدات بصورة منتظمة يظل ضروريًا، حتى لا تتوقف رحلة العلاج قبل اكتمالها، أو تعود الحالات إلى التدهور نتيجة عدم توافر الغذاء الكافي.

وتتطلب مواجهة الأزمة ضمان تدفق الغذاء بصورة منتظمة، وتوفير الأغذية المتنوعة والمياه النظيفة، إلى جانب استمرار الخدمات الصحية والتغذوية، بما يتيح الوقاية من سوء التغذية والتدخل المبكر، وهي جهود تزداد صعوبة في ظل استمرار الحصار وقيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.

- بين الجوع والهزال.. سوء التغذية يهدد صغار غزة

تبدأ معاناة أطفال غزة من موائد خلت من الغذاء الكافي، وأمهات يواجهن الجوع فيما يحاولن توفير احتياجات صغارهن، وبحسب تقارير البي بي سي كشفت دينا، أم لأربعة أطفال نزحت من منزلها، تعاني هي نفسها من سوء التغذية بينما تواصل إرضاع طفلها الأصغر، أن شراء الخضروات أصبح أمرًا صعبًا، وإن المساعدات التي تصل لا تكفي بسبب الازدحام.

وبينما ينعكس نقص الغذاء على الأمهات، تظهر آثاره بصورة أشد قسوة على أجساد الأطفال؛ فنور، ذات الـ14 شهرًا، التي وُلدت بوزن 4 كيلوغرامات وبصحة جيدة، بحسب التقرير، لا يتجاوز وزنها الآن 5 كيلوغرامات، وتعاني سوء تغذية حادًا، فيما فقد شقيقها محمد شعره بسبب نقص التغذية، ويعاني كلاهما الضعف والإرهاق المستمر.

- أزمة الغذاء تتجاوز نقص الطعام

وتكشف مؤشرات التقزم وسوء التغذية أن أزمة الغذاء في غزة تتجاوز نقص الطعام، فكلما طال حرمان الأطفال من الغذاء المتوازن، زادت المخاطر التي تهدد نموهم وصحتهم، خاصة في السنوات الأولى من العمر.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، تبرز الحاجة إلى ضمان حق أطفال غزة في غذاء صحي ومتنوع ورعاية صحية مستمرة، حتى لا تظل معركتهم اليومية مقتصرة على الحصول على ما يسد جوعهم، بدلًا من أن تتاح لهم فرصة النمو بصورة سليمة.