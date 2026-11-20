في اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، يحتفي العالم بحقوق الصغار في الحياة والتعليم والحماية، لكن المشهد في قطاع غزة يأتي على النقيض تمامًا؛ فالأطفال الذين يشكلون نحو 47% من سكان القطاع، ويزيد عدهم عن مليون طفل أقل من 18 عاما، يكبرون على وقع القصف، وتتشكل ذكرياتهم بين منازل مدمرة وأيام من النزوح والخوف، فيما أصبحت رحلة البحث عن مأوى آمن أو وجبة طعام أو فرصة للنوم دون فزع جزءًا من يومهم المعتاد.

«أوضاع إنسانية كارثية للغاية»، هكذا وصف أليكس كارماروتس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، واقع الطفولة في القطاع، في إشارة إلى حجم المعاناة التي تحاصر الأطفال وتهدد حاضرهم ومستقبلهم.

وتستعرض «الشروق» في هذا الملف جوانب من معاناة أطفال غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، بدءًا من النزوح وفقدان المأوى، مرورًا بالحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وصولًا إلى الآثار النفسية التي تركتها الحرب في نفوسهم، لترصد ملامح طفولة انتزعت منها الحرب الأمان، وجيلًا يدفع ثمنًا باهظًا من سنوات عمره وفرصه في بناء المستقبل.