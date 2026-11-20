ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن نيرانا اشتعلت في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول في أثناء إبحارها للخروج من مضيق هرمز.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمالي مدينة خصب العمانية، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية، وفق وكالة رويترز.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت لاحق بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اندلاع حريق على متن ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بالقرب من خصب.

وتقع خصب في شبه جزيرة مسندم العمانية عند مدخل مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي كان يمر منه ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ إغلاق إيران الممر المائي عقب اندلاع الصراع في 28 فبراير.