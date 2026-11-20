أصوات القصف في كل مكان تقطع نوم أطفال غزة، وبين الخوف من فقدان أحد أفراد الأسرة والقلق من نزوح جديد، يعيش الصغار تفاصيل باتت جزءًا من يومهم. فقد امتدت آثار الحرب إلى صحتهم النفسية، وحرمتهم من الشعور بالأمان الذي تحتاج إليه طفولتهم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر، تكشف التقديرات حجم الاحتياج إلى الدعم النفسي والاجتماعي في القطاع، إذ يحتاج أكثر من مليون طفل إلى خدمات تساعدهم على التعامل مع تجارب الحرب؛ فطفل يخشى الابتعاد عن أسرته، وآخر يعاني اضطرابات النوم، وثالث فقد أحد والديه، لتتراكم آثار نفسية قد لا تنتهي بانتهاء القصف.

9 من كل 10 أطفال يحتاجون إلى الدعم

تكشف نتائج استطلاع أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» حجم الضغوط النفسية التي يعيشها الصغار؛ فبحسب تقرير المنظمة عن الوضع الإنساني في فلسطين خلال النصف الأول من عام 2026، قال نحو 9 من كل 10 أطفال شملهم الاستطلاع في غزة إنهم يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي، فيما أفاد 91.8% منهم بأنهم يعيشون في خوف مستمر من القصف.

ويمتد هذا الخوف إلى الفترات التي لا يسمع فيها الأطفال أصوات الانفجارات، مع استمرار القلق من فقدان أفراد الأسرة أو التعرض للنزوح مرة أخرى، وصعوبة معرفة ما ينتظرهم في الأيام التالية.

كما يحتاج أكثر من مليون طفل في غزة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بينهم أكثر من 58 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، في مؤشر على اتساع دائرة الأطفال الذين يحتاجون إلى المساندة بعد تجارب الفقد والنزوح والخوف، وفقا ل تقديرات اليونيسف.

اضطرابات النوم والتبول اللاإرادي

قد لا يستطيع الطفل التعبير بالكلمات عما مر به، لكن التغيرات في نومه وسلوكه وتعامله مع المحيطين به تكشف جانبًا من معاناته؛ فقد يصبح أكثر تعلقًا بأفراد أسرته، أو يرفض الابتعاد عنهم، بينما يعاني آخرون صعوبة النوم أو الانسحاب من التفاعل، وقد يظهر بعضهم سلوكًا عدوانيًا.

وتقدم نتائج تقييم أجرته اليونيسف لأوضاع الأطفال في غزة، وشمل 2071 أسرة خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، صورة عن هذه التغيرات؛ إذ أفاد مقدمو الرعاية بظهور اضطرابات في النوم لدى 40% من الأطفال، والتبول اللاإرادي لدى 32%، والسلوك العدواني لدى 19%، فيما ظهرت علامات الانسحاب الاجتماعي لدى 15% منهم.

ولفت التقييم إلى أن 92% من هذه الأعراض بدأت بعد أكتوبر 2023، بما يشير إلى ارتباطها بالفترة التي شهدت تصاعد الحرب وما صاحبها من قصف ونزوح وفقدان واضطراب في الحياة اليومية.

ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة أن كل طفل ظهرت عليه إحدى هذه العلامات يعاني اضطرابًا نفسيًا مشخصًا، لكنها تستدعي الانتباه والتقييم، خاصة عندما تستمر لفترات طويلة أو تؤثر على نوم الطفل وتفاعله وقدرته على ممارسة أنشطته المعتادة.

الخوف يمتد إلى ما بعد القصف

بالنسبة إلى الطفل، لا يرتبط الشعور بالأمان بمجرد توقف أصوات الانفجارات، بل يحتاج إلى مكان يعود إليه، وأسرة يستطيع البقاء معها، وروتين يومي يمنحه قدرًا من الاستقرار. لكن تكرار النزوح وفقدان المنازل والأقارب والابتعاد عن الأصدقاء والأماكن المألوفة، يجعل استعادة هذا الإحساس أكثر صعوبة.

وبعض الأطفال فقدوا أحد والديهم أو أقاربهم، فيما شاهد آخرون إصابة أفراد من أسرهم أو اضطروا إلى مغادرة منازلهم أكثر من مرة. وتختلف آثار هذه التجارب من طفل إلى آخر، بحسب عمره وطبيعة ما تعرض له ومدى الدعم الذي يحصل عليه.

وتنعكس الضغوط التي تعيشها الأسرة أيضًا على الصغار، فالأبوان اللذان يواجهان الفقد والنزوح وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية قد يجدان صعوبة في تقديم الدعم العاطفي الذي يحتاجه أطفالهم. وأشار تقييم اليونيسف إلى أن 62% من مقدمي الرعاية الذين شملهم المسح شعروا بالإرهاق أو الحزن أو عدم القدرة على التعامل مع الضغوط خلال الأسبوعين السابقين للمسح.

57 ألف طفل تلقوا دعمًا نفسيًا

وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قدم شركاء الحماية التابعون للأمم المتحدة دعمًا نفسيًا واجتماعيًا لأكثر من 57 ألف طفل في غزة منذ بداية عام 2026، بينهم أكثر من 2200 طفل من ذوي الإعاقة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

ورغم هذه الجهود، لا يزال الوصول إلى الخدمات يمثل تحديًا أمام كثير من الأسر؛ فقد أظهر تقييم اليونيسف أن 13% فقط من مقدمي الرعاية كانوا يعرفون بوجود جهة تقدم خدمات الدعم النفسي أو الأنشطة الترفيهية في مناطقهم، بينما واجهت أسر أخرى صعوبات تتعلق بالوصول إلى هذه الخدمات أو عدم توافر أماكن آمنة أو ارتفاع التكلفة.

وتحتاج مساندة الأطفال إلى أكثر من جلسات العلاج المتخصص، إذ تشمل توفير مساحات آمنة يستطيعون فيها اللعب والتفاعل والتعبير عن مشاعرهم، إلى جانب الأنشطة الجماعية والترفيهية ومساندة الأسرة، ومساعدة الطفل على استعادة روتين يومي يشعره بالاستقرار.

أما الأطفال الذين يعانون أعراضًا مستمرة أو شديدة، فيحتاجون إلى تقييم من متخصصين لتحديد التدخل المناسب لحالتهم، بدلًا من الاكتفاء بمحاولات التهدئة المؤقتة أو تجاهل التغيرات التي تظهر على سلوكهم.

هل يمكن ترميم ما تركته الحرب؟

تحتاج استعادة الصحة النفسية للأطفال إلى بيئة مستقرة تتيح لهم العودة إلى الحياة اليومية، والانتظام في التعليم، واللعب والتواصل مع أقرانهم، إلى جانب خدمات نفسية متخصصة يمكن الوصول إليها عند الحاجة.

كما تمثل مساندة الآباء ومقدمي الرعاية جزءًا أساسيًا من التعافي، فاستعادة قدرة الأسرة على احتواء الطفل ومساعدته على التعبير عن مخاوفه تمنحه مساحة أكبر للتعامل مع ما مر به. ويظل توفير الأماكن الآمنة واستمرار الأنشطة المجتمعية وإتاحة الإحالة إلى المتخصصين من أهم متطلبات مواجهة الآثار النفسية للحرب.

تمتد احتياجات أطفال غزة إلى ما وراء الغذاء والمأوى والعلاج، لتشمل حقهم في الشعور بالأمان واستعادة طفولة لا تتحكم فيها أصوات القصف وذكريات الفقد، فالنجاة من الخطر المباشر لا تعني انتهاء آثاره، إذ يحتاج الصغار إلى وقت ورعاية وفرصة حقيقية للتعافي.