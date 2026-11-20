قال القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق أول وزير لشئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، إنّ كلّ الصراعات في العالم ضدَّ الاحتلال تبدأ بعد وجود استعمارٍ أو احتلال، متابعا: "نحن كشعبٍ فلسطيني نعاني من ذلك منذ عام 1948، والنكبة الفلسطينية الأولى، ثم ما جاء بعد عام 1967، وحينها، في حرب 1967، كان عمري حوالي 14 عامًا، وتعلمون كيف ينظر الشباب إلى الاحتلال وما يخلِّفه وما يمارسه على الأرض".

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "في ذلك الوقت، كانت حركة فتح قد انطلقت قبل النكبة بعامين، ولكن بعد نكبة 1967 تجدَّد العمل الفدائي الفلسطيني عبر الحدود، وخاصة عبر الأردن، وكان الإعلام يشعل روح النضال لدى الشباب الفلسطيني من خلال الثورة الفلسطينية".

وتابع: "كنا حينها في الصف الثالث الإعدادي، ثم المرحلة الثانوية، وبالتالي كان الشباب يتطلعون إلى كيفية القيام بعمل وطني من أجل إنهاء الاحتلال ومقاومته، حتى ولو بالكلمة".

وواصل: "تنادينا، نحن مجموعاتٍ من الشباب من فصولٍ متعددة، وكان ذلك تقريبًا في الأعوام 1968 و1969 و1970، وقمنا بإعداد منشورات نكتبها بأيدينا ونوزعها ضد الاحتلال، وندعو فيها إلى ضرورة مناهضة الاحتلال ومقاومته".

واستكمل: "بناءً على ذلك، شكَّلنا مجموعاتٍ طلابية في ذلك الحين، واعتُقلت مجموعة كبيرة من الطلاب، وحُكم علينا بالسجن لمدة 15 شهرًا في ذلك الوقت، وكان منَّا من قام بعملٍ مسلح، فاعتُقلوا وصدر بحقهم أحكام طويلة أيضًا، وكانت هذه المرحلة الأولى التي امتدت من عام 1970 حتى أواسط عام 1971".