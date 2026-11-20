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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، استحداث 12 نقطة أمنية لتعزيز حماية الأنابيب والمنشآت النفطية في جرف النصر شمالي مدينة بابل (100 كم جنوبي بغداد).

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك» اليوم: «شهدت منطقة جرف النصر تنفيذ خطة لقطعات شرطة الطاقة، وانتشارًا أمنيًا لتأمين مسارات الأنابيب النفطية».

وأضافت أن الخطة تضمنت فتح طريق بمحاذاة حزم الأنابيب النفطية بما يتيح سهولة الحركة والمراقبة الميدانية، وتعزيز إجراءات الحماية على امتداد المسارات، فضلًا عن استحداث وفتح 12 نقطة أمنية وإنشاء مقر لفوج.

ولفتت إلى أن ذلك يهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة، وضمان حماية البنى التحتية والمنشآت النفطية.

وكانت قوات أمنية وعسكرية عراقية شرعت، اليوم، في إعادة الانتشار داخل قضاء جرف الصخر وفي محيطه، بعد قرار من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة علي فالح الزيدي.