قال العميد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن الجديد في تطورات المواجهة مع جماعة الحوثي هو تصنيفها منظمة إرهابية، بموجب القانون رقم 1 لسنة 2026.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الجماعة تمارس مختلف الممارسات الإرهابية، رغم أن عددًا من الدول العربية ودول العالم سبق أن أدرجتها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، واصفًا إياها بأنها من أشد المنظمات تطرفًا ووحشية.

وأوضح أن الطيران يؤدي دورًا كبيرًا في المعركة، مع مراعاة قواعد الاشتباك ومصالح المدنيين وسلامتهم وسلامة المنشآت والأعيان المدنية، باستثناء الحالات التي تقتضي فيها الضرورة العسكرية استهداف منشآت مدنية يستخدمها العدو لأغراض عسكرية ويتحصن داخلها.

وأشار إلى أن قانون الحرب يجيز، وفق الضرورات العسكرية، استهداف المنشآت المدنية إذا استخدمها العدو لأغراض عسكرية، مؤكدًا أن حماية المدنيين تقع على عاتق القيادة الشرعية والحكومة المعترف بها وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن استهداف المنشآت المدنية التي تستخدمها الجماعة لأغراض عسكرية يسبقه توجيه إنذارات للمدنيين لإخلائها والابتعاد عنها، بهدف تجنب وقوع أضرار واسعة بينهم، موضحًا أن الضربات تستهدف المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية وتعمل على تدميرها.

وفيما يتعلق باحتمال استهداف منشآت في ميناء الحديدة، رغم اتهامات محافظ الحديدة للحوثيين بمحاولة منع المدنيين من المغادرة واستخدامهم دروعًا بشرية، قال البحر إن القانون الدولي الإنساني حدد الضرورة العسكرية التي يمكن بموجبها استهداف المنشآت والأعيان المدنية إذا استولت عليها المنظمات الإرهابية أو استخدمتها لأغراض عسكرية.

وأوضح أن تقدير الضرورة العسكرية يقوم على مقارنة الأضرار التي قد تنجم عن استمرار استخدام العدو للمنشأة بالأضرار المتوقعة من تدميرها، مشددًا على أن حياة البشر مقدمة على المنشآت، وأن المنشآت يمكن إعادة بنائها، بينما لا يمكن تعويض الأرواح.

وضرب مثالًا بما قال إنه استخدام الميناء في إطلاق صواريخ تستهدف الكعبة المشرفة والمدينة المنورة، متسائلًا عما إذا كان الأولى حماية الأماكن المقدسة والمطارات والمنشآت المدنية والشوارع والأسواق في المملكة العربية السعودية، أم الحفاظ على منشأة مدنية محدودة يجري توجيه إنذار للمدنيين بإخلائها قبل استهدافها.

واتهم البحر الحوثيين بأنهم المسؤولون عن تعريض المنشآت المدنية للتدمير، بسبب احتلالها والتحصن داخلها واستخدامها لأغراض عسكرية، موضحًا أن الجماعة حولت هذه المنشآت إلى مخازن للسلاح ومواقع لمنصات إطلاق الصواريخ العابرة للحدود، التي لا تستهدف العمق اليمني فقط، وإنما تهدد المملكة العربية السعودية والعالم، فضلًا عن استهداف الملاحة والممرات الدولية والسفن التجارية في عرض البحر.

وأكد أن استمرار سيطرة الجماعة على هذه المنشآت واستخدامها عسكريًا يمثل خطرًا على اليمنيين والمملكة العربية السعودية والسلم والأمن الدوليين، معتبرًا أن التعامل مع هذه التهديدات تفرضه الضرورة.