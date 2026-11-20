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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، يوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، مستحضرًا إرث شارل ديجول، ومتعهدًا بتعزيز مكانة فرنسا على الساحة الدولية والتصدي للتطرف السياسي.

وأعلن دو فيلبان (73 عامًا) ترشحه خلال مؤتمر صحفي في باريس، وكان قد تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس جاك شيراك.

وانتقد المسار الذي تسلكه البلاد في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة العام المقبل.

ووصف أيضًا احتمال فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات العام المقبل بأنه تهديد خطير للبلاد.

وقال إن فرنسا تمر بمرحلة من «التدهور الاجتماعي»، مشيرًا إلى تراكم المشكلات التي تواجهها، ومنها التراجع في السياسات البيئية وارتفاع الدين العام.

وأوضح: «لم تعد هناك أموال في الخزانة».

ودو فيلبان، أحد المخضرمين في تيار اليمين التقليدي الفرنسي، يسعى أيضًا إلى كسب تأييد الناخبين اليساريين، من خلال انتقاد اتساع فجوة عدم المساواة والحرب الإسرائيلية في غزة.