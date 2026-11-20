تحدى الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، جناحه الأوكراني ميخايلو مودريك لاستعادة ثقة ودعم جماهير السبيرز الغاضبة، عقب اعتراف اللاعب بأن الانتقال إلى أرسنال كان بمثابة «حلم» بالنسبة له.

وكان مودريك قد صرح مؤخراً بأنه اقترب بشدة من الانضمام إلى أرسنال قبيل انتقاله من شاختار دونيتسك الأوكراني إلى تشيلسي في عام 2023.

وخلال ظهوره في بودكاست «Guest of Gordon»، وصف مودريك فريق أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه «النادي الذي كنت أريد اللعب له»، مؤكداً أن «الانتقال إلى ملعب الإمارات كان حلمي».

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في نهاية المطاف من الوصول إلى شمال لندن، لكن عبر بوابة توتنهام وليس أرسنال، بعدما رحل عن ستامفورد بريدج في صفقة إعارة لمدة موسم واحد في شهر سبتمبر الماضي.

وأثارت رغبة مودريك السابقة في اللعب لصفوف الغريم التقليدي لتوتنهام ردود فعل غاضبة ومستاءة من جانب مشجعي الفريق.

وأقر مدرب توتنهام دي زيربي بتفهمه لغضب الجماهير، وطالب مودريك بتعويض ذلك داخل المستطيل الأخضر.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين قبل مواجهة إيبسويتش تاون، غداً السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب توتنهام: «نعم، يمكنني تفهم شعور الجماهير، لكن مودريك شخص جيد ولاعب جيد».

وأضاف دي زيربي: «لقد عانى كثيراً بسبب الأوضاع التي مر بها خلال العامين الماضيين، وأمامه أمر واحد فقط ليفعله؛ وهو أن يثبت إمكانياته في الملعب ويُظهر للجميع أنه يلعب الآن لصالح توتنهام».

وتابع: «لديه فرصة كبيرة للعب معنا لأن توتنهام نادٍ كبير، وهو يعرف المدرب جيداً ويعرف أسلوب اللعب جيداً، ويعلم أنني أمنحه ثقتي الكاملة ليُظهر حقيقته».

ولن يتمكن مودريك من مصالحة الجماهير سريعاً على أرض الملعب؛ إذ لم يشارك سوى في 16 دقيقة فقط مع توتنهام بسبب إصابة في الكاحل، ولا يزال أمامه ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.

وعند سؤاله عما إذا كان توتنهام قد يقطع إعارة اللاعب في يناير المقبل، تهرب دي زيربي من حسم الأمر قائلاً: «هذا ليس من اختصاصي، أليس كذلك؟ أنا مدرب، وعلينا الآن مساعدته على التعافي بأفضل شكل ممكن لأنني أؤمن بأنه يمكن أن يكون مهماً للغاية بالنسبة لنا».