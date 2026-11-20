شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، على أن حكومته لن توفر جهدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب.

جاء ذلك وفق بيان له، مع اقتراب الذكرى الـ83 للاستقلال الذي يوافق 22 نوفمبر من كل عام.

وقال سلام إن "الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل أرضنا، وهذا يعني أننا لن نوفّر جهدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها".

وأوضح أن "الاستقلال يعني أن نصون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني بعيداً عن أي تبعية أو ارتهان للخارج".

وبشأن حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن الاستقلال "يقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وأن تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، فلا يبقى أي سلاح خارجها".

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: "لا مكان عندنا للتراجع أو التهاون أمام ما التزمنا به، وسنواصل مسيرة الإصلاح، وسنعمل بكلّ عزم وإصرار من أجل استقلالٍ ناجز، وسيادةٍ كاملة، في دولةٍ واحدة بجيش واحد وعلم واحد".

وتمر ذكرى الاستقلال بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم اتفاق الإطار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في يونيو 2026.

وينص الاتفاق على ترتيبات أمنية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على البلاد بين عامي 2023 و2024، الذي شهد توغلًا بريًا إسرائيليًا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.