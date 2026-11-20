كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل عملية ريشون لتسيون عام 1974، التي انتهت بإصابته واعتقاله والحكم عليه بالسجن 20 عامًا.

وقال عبد الرازق، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه كان يتنقل آنذاك بين بيروت وقطاع غزة، وكان برفقة مجموعة جهزت عبوة حارقة، ثم استقلوا سيارة ودخلوا إلى إسرائيل، موضحًا أن الدخول في ذلك الوقت كان سهلًا ولم تكن هناك موانع تُذكر.

وأضاف أنه دخل إلى مدينة ريشون لتسيون، المعروفة سابقًا باسم يونجارا، لكن العبوة انفجرت داخل السيارة أثناء الطريق نتيجة خلل فني، ما أدى إلى إصابته واعتقاله، ثم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأوضح عبد الرازق أن العملية لم تكن فردية، وإنما جرت بالتنسيق مع حركة فتح، مشيرًا إلى أنها وقعت في 10 أبريل 1974، في ذكرى عملية فردان التي نفذت في 10 أبريل 1973، واعتبرها وفاءً للشهداء الثلاثة.

وأشار إلى أنه قضى في الأسر 20 عامًا إلا أربعة أشهر، موضحًا أن الإفراج عنه جاء بعد اتفاق أوسلو، عندما بدأت ترتيبات التنسيق والعمل على الأرض داخل قطاع غزة مع الكادر الفتحاوي استعدادًا لقدوم السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المسؤولين في تلك المرحلة كانوا يطلبون من الجانب الإسرائيلي الإفراج عن عدد من الكوادر الفلسطينية بهدف تنظيم الأوضاع داخل قطاع غزة، وبناءً على ذلك توجهوا وطلبوا الإفراج عنه، رغم أنه لم يكن يتبقى له سوى أربعة أشهر على انتهاء مدة محكوميته.

وتابع عبد الرازق أنه في ذلك الوقت حضر رئيس الإدارة المدنية ومدير السجن، وسألاه عن رأيه في الإفراج عنه، فرد بأنه أنهى حكمه تقريبًا، ولم يتبق له سوى أربعة أشهر، وأنه لن يشكر أحدًا على الإفراج عنه، لأنه لم يكن لأحد فضل في خروجه، بعدما أمضى فعليًا مدة العقوبة المقررة له.

وقال: «أنا أنهيت حكمي، ولم يتبق لي سوى 4 أشهر، ولن أشكر أحدًا عند خروجي، وليس لأحد فضل عليَّ في أن يفرج عني في هذا الوقت»، مضيفًا أنه قال لهم أيضًا: «لا أريد أن أخرج»، لأنه لن يشكر أحدًا على الإفراج عنه، بعدما أمضى فعليًا مدة العقوبة كاملة.