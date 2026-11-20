سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، "تحييد" 193 من قيادات جماعة الحوثي وعناصرها، وتدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، خلال 854 عملية استهداف نفذها على عدة جبهات ضمن عملية "فجر اليمن".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش ماجد النزيلي، نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن تطورات العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية بمساندة المقاومة الشعبية.

وقال النزيلي إن قوات الجيش نفذت، خلال الساعات الماضية، "854 عملية استهداف، منها 31 غارة جوية، و687 بمدفعية الميدان، و91 بالطيران المسيّر، و45 بالراجمات".

وأوضح أن العمليات استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم، وأسفرت عن "تحييد" 193 من قيادات الجماعة الميدانية وعناصرها، بين قتيل وجريح.

وأضاف أنها أدت أيضًا إلى تدمير وإعطاب 81 آلية ومعدة عسكرية، فضلًا عن مراكز قيادة وسيطرة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأشار إلى استمرار العمليات ضد الحوثيين في جبهات الجوف ومأرب وتعز والجبهة الجنوبية، بما يشمل استهداف تحركات الجماعة ومصادر نيرانها.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الحصيلة المعلنة.

وفي سياق متصل، أشار الجيش إلى الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، الجمعة، ضد مرافق بميناء الحديدة غربي اليمن ومواقع في العاصمة صنعاء، قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية.

وكان التحالف أعلن تدمير 7 أهداف عسكرية في صنعاء، بينها 6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتحييد مستودع إمداد رئيسي للحوثيين.

والخميس، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 144 حوثيًا خلال 715 عملية استهداف، فيما أفاد الأربعاء بمقتل وإصابة 142 آخرين خلال 746 عملية.

ومنذ 5 أكتوبر الماضي، تتواصل عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها القوات الحكومية بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.