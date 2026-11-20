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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغه «بوضوح» برغبته في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، خلال لقائهما في الصين.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن بوتين «أعرب بوضوح عن رغبته في أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوسائل دبلوماسية».

ووصف الرئيس الأمريكي محادثاته مع بوتين بشأن أوكرانيا بأنها «جيدة جدًا»، معربًا عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال: «نجري محادثات جيدة جدًا. أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقًا لأن نتمكن من تحقيق ذلك».

وكان ترامب قد التقى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن الصينية، أصدر خلالها القادة «إعلان سلام» لم يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا.

وبالتزامن، اجتمع «تحالف الراغبين» في برلين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثين أمريكيين، لبحث دعم كييف والضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن روسيا وافقت على المشاركة في صيغة تفاوضية متعددة الأطراف مع الأوروبيين.

ورغم التحركات الدبلوماسية، تواصلت الضربات، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات روسية واسعة، الجمعة، بعد تهديد بوتين برد «أشد إيلامًا» على استهداف جسر القرم.