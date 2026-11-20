أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، نتائج جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، التي ضمت لجنة تحكيم مكونة من المخرج حسن هادي (العراق)، والمخرجة وكاتبة السيناريو ستيفاني كولك (هولندا)، وصانعة الأفلام مريم أبو عوف (مصر).

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

- جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، ذهبت إلى فيلم «أسرارنا»، إخراج لينتي ليانج.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ذهبت إلى فيلم «كنا هنا»، إخراج براناف باسين.

- تنويه خاص لفيلم «خيوط رقيقة»، إخراج صابرين خوري.

وبهذه الجوائز، اختُتمت منافسات مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أتاحت مساحة للاحتفاء بالتجارب السينمائية القصيرة وتسليط الضوء على رؤى إبداعية متنوعة من صُنّاع الأفلام.

- عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.