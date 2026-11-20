أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الروائي «المراعي الصيفية»، إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش، بجائزة أفضل فيلم عربي طويل، وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، وتُمنح للمنتج.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جيونا أ. نازارو (إيطاليا)، والمخرجة أمل رمسيس (مصر)، والمونتير والمنتج ليث المجالي (الأردن).

وتبلغ مدة فيلم «المراعي الصيفية» 65 دقيقة، وتدور أحداثه حول هنا، التي تعمل راعية متدربة وتعيش حياة منعزلة في جبال الألب، بعيدًا عن صخب العالم وأصداء موطنها الأصلي لبنان. لكن وصول ليزا، التي أُرسلت لمساعدتها في رعاية الحيوانات، يدفعها إلى الخروج من عزلتها وإعادة التواصل مع ماضيها وقصتها الشخصية، في رحلة تستكشف العزلة والذاكرة والروابط الإنسانية.

ونائل خليفي مخرج ومدير تصوير بلجيكي فلسطيني مقيم في بروكسل، بدأ مسيرته الإخراجية عام 2004 بالفيلم الروائي القصير «في بلاد العمالقة»، الذي فاز بجائزة خلال فعاليات ليل عاصمة الثقافة الأوروبية. وفي عام 2011، أخرج الفيلم الوثائقي «في الانتظار».

أما ليزا ديبوش، فوُلدت في بروكسل عام 1988، وتدربت كممثلة قبل أن تكرس وقتها للموسيقى والكتابة. وأصدرت ألبومين بصفتها مغنية وكاتبة أغانٍ، كما نشرت كتابين.

- عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.