قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات التكنولوجيا الأمريكية ستواجه «ضريبة باهظة» إذا أنشأت مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في دول أخرى.

ولم يقدم ترامب تفاصيل، اليوم الجمعة، وصرح بأنه لم يُطلع مسؤوليه بعد على خطته.

وحث الرئيس الجمهوري الأمريكيين على الترحيب بإقامة مراكز البيانات في مجتمعاتهم المحلية، وانتزاع تنازلات من الشركات المطورة لها، مكررا موقفا سبق أن طرحه قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ترامب: «ينبغي أن تستفيدوا من مراكز البيانات. اجعلوها تدفع لكم، وتدفع لمجتمعاتكم المحلية، لكن لا تمنعوها من العمل».