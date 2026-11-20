دعت قطر، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحرك "سريع وحاسم" لردع الاعتداءات الإسرائيلية بالمنطقة، محذرة من أن استمرار انتهاكات تل أبيب وإفلاتها من المساءلة يمثلان "تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير قطر لدى النمسا، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم يعقوب الحمادي، أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة فيينا، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وحذر الحمادي من "استمرار إسرائيل في تقويض القيم والقواعد والمعايير التي تحكم العلاقات الدولية، وإفلاتها من المساءلة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك السريع والحاسم لردع العدوان الإسرائيلي".

وقال إن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأعمال العنف والاستيلاء على الأراضي التي ينفذها المستوطنون بحماية الجيش في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استمرار احتلال إسرائيل أراضي سورية ولبنانية، "تستوجب ردا حاسما من المجتمع الدولي".

وأضاف أن هذه الممارسات تضع الالتزام المشترك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدل والإنصاف أمام "امتحان كبير".

وجدد السفير القطري المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وبالتزامن مع ذلك، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته واعتداءاته، إلى جانب تصاعد إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

** هجمات الحوثيين

وفي السياق ذاته، أدان الحمادي "بأشد العبارات" الهجمات الحوثية المتواصلة على السعودية، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، ووصفها بأنها "سلوك عدواني مشين، وانتهاك صارخ لسيادة المملكة والقانون الدولي".

وأكد أن أمن السعودية "جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي".

وجدد الحمادي تضامن قطر "الكامل" مع المملكة ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الحوثية، وتسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق سعودية عدة، وتكرار الإنذارات المبكرة للتحذير من أخطار محتملة.

كما أدان الحمادي استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" لسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها، و"خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وجدد تضامن الدوحة "الكامل" مع الكويت والبحرين، إثر تعرضهما لهجمات إيرانية، قالت طهران إنها استهدفت مصالح أمريكية، ردا على قصف لواشنطن طال أراضيها.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.