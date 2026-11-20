أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المسئول القطري، اليوم في برلين، مع يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، على هامش الزيارة التي يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا، وفق بيان للخارجية القطرية نشرته على موقعها الإلكتروني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.