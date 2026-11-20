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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، خلال اقتحام بلدة «بيت أمر» شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام فلسطيني رسمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت وسط «بيت أمر» ومنطقة وادي الشيخ في البلدة، وأوقفت خليل أحمد خليل العلامي (45 عاما) وإبراهيم عامر أحمد أبو جودة (22 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأضاف عوض أن القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة في المنطقة، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن الوضع الصحي للمعتقلين أو أسباب الاقتحام.

وتأتي الحادثة في سياق الاقتحامات والاعتقالات المتكررة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، سُجل أكثر من 3 آلاف و133 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أكتوبر 2026.

ونفذ المستوطنون 1369 اعتداء خلال الشهر ذاته، تركز معظمها في محافظات رام الله والبيرة (وسط) ونابلس (شمال) والخليل، وفق الهيئة.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا إسرائيليا متواصلا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يشمل الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل والتهجير، إلى جانب اعتداءات المستوطنين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال آلاف الأشخاص.