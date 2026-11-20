كشف قائد الأمن السيبراني والعمليات الخاصة في بريطانيا، الجنرال روب ماجوان، عن تنفيذ بلاده هجمات إلكترونية مضادة ضد خصومها، محذرًا من أن المملكة المتحدة تواجه تهديدًا جديًا بالتعرض لهجمات سيبرانية.

واتهم ماغوان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، الجمعة، كلًا من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية بالوقوف وراء عمليات إلكترونية تستهدف بلاده، مشددًا على أن لندن لا تقف مكتوفة الأيدي، بل ترد على تلك التهديدات.

وحول طبيعة المواجهة مع موسكو وبكين، وصف المسؤول العسكري البريطاني المشهد الراهن بأنه "وضع هجين على أعتاب الحرب"، قائلًا: "لا يمكنني الجزم بأننا في حالة حرب، لكننا بالتأكيد لسنا في حالة سلام أيضًا".

وأوضح أن استراتيجية الرد البريطانية تقوم على "تكبيد الخصوم ثمن هجماتهم"، مع تجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

وعلى صعيد متصل، أشار ماجوان إلى وجود تنسيق مشترك بين قيادته والأجهزة الأمنية الأخرى لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من الانتهاكات الرقمية، منبهًا في الوقت ذاته إلى التصاعد المتسارع في المخاطر السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت خدمات عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الانقطاعات التقنية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض البنية التحتية الرقمية لهجمات إلكترونية، في ظل تصاعد المخاوف الأمريكية من التهديدات السيبرانية والهجمات التي قد تستهدف الشبكات والمؤسسات الحيوية.

كما أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بتعرض المفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، يُحتمل أن يكون قد أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لموظفيها.