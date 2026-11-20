أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الروائي الطويل «برلين»، إخراج أحمد عبد الله، بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وهي شهادة تُمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية بناءً على تصويت الجمهور.

وتبلغ مدة فيلم «برلين» 94 دقيقة، وتدور أحداثه على مدار يوم واحد في العاصمة الألمانية برلين، حيث تتشابك أقدار ثلاثة غرباء عرب في سلسلة من اللقاءات السريالية، التي تجبرهم على مواجهة أشباح ماضيهم، في رحلة تتقاطع فيها المصائر وتتكشف خلالها جوانب من حكاياتهم الشخصية.

ويُعد أحمد عبد الله صانع أفلام ومصورًا مصريًا، ومن أبرز الأصوات في السينما العربية المستقلة. وتضم مسيرته السينمائية عددًا من الأفلام البارزة، من بينها «هيليوبوليس»، و«ميكروفون»، و«فرش وغطا»، و«ديكور»، و«ليل/ خارجي»، و«19 ب»، التي شهدت عروضها الأولى في كبرى المهرجانات الدولية، ومنها مهرجانات تورونتو ولندن السينمائي ومراكش. وإلى جانب نشاطه السينمائي، يقيم معارض لأعماله في التصوير الفوتوغرافي، ويشارك في لجان تحكيم المهرجانات الدولية، فضلًا عن عمله في تدريس صناعة السينما.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.