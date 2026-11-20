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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، نتائج جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي، التي ضمت لجنة تحكيم مكونة من الناقدة السينمائية أدريانا بروديوس (بولندا)، ومديرة التصوير فريدا مرزوق (تونس، فرنسا)، والمونتيرة هبة عثمان (مصر).

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم، والتي تُمنح للمخرج، ذهبت إلى فيلم «قطار النهر»، إخراج لورينزو فيرو ولوكاس إيه. فينيالي.

جائزة فتحي فرج – جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ذهبت إلى فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب»، إخراج أزامات شارجين.

تنويه خاص لفيلم «الفتاة الكفيفة والفيل»، إخراج اشتياك أحمد زيهاد.

وبهذه الجوائز، اختُتمت منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي احتفت بتجارب سينمائية متميزة ورؤى فنية متنوعة لصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.