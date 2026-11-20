قال القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، إن الحركة الأسيرة الفلسطينية تعدّ من أكبر الحركات الأسيرة في العالم.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: "منذ عام 1967 وحتى هذه اللحظة، دخل السجونَ الإسرائيلية أكثر من مليون فلسطيني، وهذا يعني أكثر من 10% من الشعب الفلسطيني، سواء داخل فلسطين أو خارجها".

وأوضح أنه نتيجة لهذا الصراع، كان هناك شهداء وأسرى ومصابون، كما مرت الحركة الأسيرة الفلسطينية بمراحل مختلفة داخل السجون، ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى عدة مراحل.

وأشار إلى أن أولى هذه المراحل هي مرحلة "البحث عن الذات"، وامتدت من عام 1967 حتى عام 1970، حيث كانت ظروف الحياة في تلك الفترة قاسية للغاية، وكانت متطلبات الحياة اليومية تحتاج إلى نضال وعمل شاق، لأن الأسرى كانوا يعيشون تحت رهبة الاحتلال وقوته وسطوته.

ولفت إلى أن مجموعة من الأسرى، ممن كانوا أكبر سنًا وأكثر قدرة، استطاعت أن تضع برامج وخططًا وإمكانات لتحسين شروط الحياة داخل السجن، وكانت أولى هذه الخطوات بناء الأطر التنظيمية داخل السجون.

ونوه إلى أنه لم يكن ذلك سهلًا، بل كان يتطلب مقاومة السجان وسياساته داخل السجون بكل قوة، سواء من خلال الإضرابات عن الطعام، أو الإضرابات عن الخروج إلى ساحة السجن في "الفورة" اليومية، أو إرجاع الوجبات، وغيرها من أساليب النضال المختلفة التي مارسها الفلسطينيون.

وأكد أن هذه المرحلة كانت تُقابل بالقمع، ومن كان يمارس هذا النضال كان يتحمل عقوبات شديدة جدًا، واستمرت هذه السنوات العجاف من عام 1967 حتى عام 1970، إلى أن استطاعت هذه النضالات أن تؤتي أُكلها، وقدّم الأسرى شهداء من أجل خلق حياة إنسانية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأفاد بأنه بعد تثبيت وجود القوى التنظيمية داخل السجون، بدأت المرحلة الثانية، وهي مرحلة إقامة الجسم التنظيمي لكل تنظيم وفصيل من الفصائل الفلسطينية، وفي تلك الفترة كانت هناك حركة فتح، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الشعبية، وكذلك الجبهة الديمقراطية، إلى جانب التنظيمات الأخرى، وجميعها كانت تُعرف باسم "القوى الوطنية"، واستمرت هذه المرحلة حتى أوائل الثمانينيات.