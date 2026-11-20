أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الجمعة، القبض على أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق بقوات «النظام البائد»، وأحد المتورطين في مجزرة «كمين العتيبة» التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014، وراح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن «التحقيقات كشفت أن رسلان تلقى الأوامر والخطة من المجرم العميد بقوات النظام البائد رواد زيدان، ونسق مع ميليشيا حزب الله الإرهابية لتنفيذ عمليات زرع الألغام على طريق حران بريف دمشق، وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي».

وأشارت إلى أن «التحقيقات أظهرت تورطه في زراعة مئات الألغام المضادة للأفراد والدبابات منذ عام 2016 وحتى التحرير، وانضمامه عقب التحرير إلى ميليشيا ما يسمى الحركة الوطنية السورية التابعة للمجرم غياث دلة، ومشاركته في الهجوم على قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع في السادس من مارس 2025».

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص، كاشفة عن أن وزير الداخلية أنس خطاب أشار إليه خلال تصريحه اليوم من بلدة العتيبة بريف دمشق.

وكان الوزير خطاب أعلن أمس الخميس إلقاء القبض على العميد المجرم في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقا، رواد زيدان، المخطط والآمر في مجزرة «كمين العتيبة».

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، «شارك خطاب اليوم أهالي بلدة العتيبة فرحتهم بإلقاء القبض على المجرم زيدان، وذلك خلال زيارة موقع المجزرة بين مدينتي الضمير والعتيبة، مؤكدا أن كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري سينال جزاءه».

وأشارت إلى أن «مجزرة كمين العتيبة وقعت في 26 فبراير 2014، خلال فترة حصار النظام البائد للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصا، وهو ما عدته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».