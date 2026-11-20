أبدى الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، إحباطه عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-3، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري السعودي، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً كان يستحق به تحقيق الفوز.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي: «من المحبط أن تخسر مباراة بدأت بشكل جيد. قدمنا أداءً مميزًا أمام فريق قوي للغاية، وما ظهرنا به كان يستحق الانتصار».

وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة واللعب خارج الأرض أثرا على فريقه، مشيرًا إلى أن النصر صنع العديد من الفرص، وأنه يأمل استمرار المستوى الذي قدمه اللاعبون في الشوط الأول خلال المباريات المقبلة.

ودافع مدرب النصر عن غياب السنغالي ساديو ماني، الذي رُزق بمولوده الثاني قبل المباراة، قائلًا: «لا يوجد شيء أهم من الأمر الذي لديه، فهو لديه ابن ويستحق الإجازة، وعلى المستوى الشخصي هو من أفضل الأشخاص».

واختتم بوستيكوجلو تصريحاته بالإشادة بالعناصر الشابة في الفريق، مؤكدًا أن أمام النصر العديد من المباريات والبطولات، وأن النجاح سيأتي إذا واصل اللاعبون تقديم المستوى نفسه الذي ظهروا به في الشوط الأول.