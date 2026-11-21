سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مع مسؤولين قطريين بالعاصمة الألمانية برلين، جهود الوساطة الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق إعلام أمريكي، الجمعة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع عُقد الخميس، بمشاركة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، والمبعوث القطري علي الذوادي.

وبحسب الموقع، تسعى قطر منذ أسابيع إلى التوصل لتفاهم بين واشنطن وطهران يتيح استئناف وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يحول دون تجدد الحرب.

وأشار إلى أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب للتعليق بشأن الاجتماع. فيما لم يصدر تأكيد قطري رسمي بهذا الخصوص.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، قال ترامب إن إيران "تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقا مقبولا بالنسبة لي".

وأضاف: "نريد اتفاقا حقيقيا، وليس اتفاقا زائفا"، مؤكدا رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

والأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء القطري واشنطن، حيث التقى ترامب ونائبه جيه دي فانس، وبحث معهما الملف الإيراني.

وعقب اللقاء، اعتبر ترامب أن شن حملة عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران "غير مرجح إلى حد كبير"، وأنها "لا تبدو ضرورية".

غير أن الرئيس الأمريكي يواجه، بحسب "أكسيوس"، ضغوطا متزايدة من رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

والخميس، قال ترامب في اتصال هاتفي مقتضب مع الموقع، إنه لن يتخذ قرارا بشأن خطواته المقبلة تجاه إيران قبل بداية العام الجديد.

وأضاف: "لست متعجلا في اتخاذ أي قرار بشأن إيران، وسنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، زار وفد فني إيراني العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الأسبوع الجاري، لمواصلة المحادثات.

فيما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره زيارتين إلى باكستان وسلطنة عمان، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي، والتقى خلال زيارته للعاصمة العمانية مسقط المبعوث القطري الذوادي.

ورغم تكثيف اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية، نقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الجهود لم تحقق تقدما ملموسا باتجاه التوصل إلى اتفاق.