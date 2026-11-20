قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بقلق شديد من علاقات مصر مع حكومة غرب ليبيا، وغير مطمئن إزاء ما يحدث هناك.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه يشعر بالقلق الحاد إزاء العلاقات التركية الليبية، موضحًا أن مصر دائمًا ما كان لديها مشكلة مع الغرب الليبي بخلاف العلاقات الجيدة مع شرق ليبيا.



ولفت إلى أنه منذ أسابيع قليلة أصبحت هناك علاقات لمصر مع الشرق الليبي، وصولًا إلى زيارة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الديبية إلى مصر وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.



ونوه إلى أن العلاقات المصرية مع غرب ليبيا كانت منقطعة، لكن الأمر يشهد حاليًّا زيارات وتوقيع اتفاقيات حتى أن رئيس الحكومة الليبية يتجول في مناطق بالقاهرة.



ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركًا ليبيًّا تركيًّا بعد الموافقة البرلمانية على اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين، بما تضمن التعدي على الحقوق البحرية المصرية.



وشدد على أهمية التوقف أمام هذا التحول الواضح، ما يستدعي اهتمام المصريين أمامه ومتابعة تفاصيله وتطوراته.