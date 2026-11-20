لقي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه، وأصيب شابان آخران، في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بمنطقة كوبري الثقافة «نزلة الشهيد» بمدينة سوهاج، اليوم الجمعة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، فدفعت على الفور بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى مستشفى سوهاج العام. ووصل الشاب المتوفى إلى المستشفى جثة هامدة، وأُودع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أما الشابان المصابان، البالغان من العمر 18 و19 عامًا، فقد أُصيبا بإصابات متفرقة، وقدم لهما الأطباء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، ويخضعان حاليًا للمتابعة الطبية.

وتتولى الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.