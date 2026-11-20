قال مسؤول إسرائيلي رفيع، الجمعة، إن شن هجوم جديد على إيران ليس وشيكًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن، ولم يصدر تعليمات صريحة للجيش الأمريكي بالاستعداد لتنفيذه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قرار الهجوم على إيران لم يُحسم بعد، وأن ترامب لم يقرر كيفية التعامل مع الملف الإيراني.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مصادر سياسية مطلعة، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى ضرورة تنفيذ أي هجوم على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية تعتبر شن إسرائيل هجومًا منفردًا خيارًا ينبغي أن يقتصر على الحالات الاستثنائية القصوى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أفيجدور ليبرمان، وفق القناة ذاتها، إنه لم يطلع على أي تقرير استخباراتي يشير إلى وجود تهديد إيراني فوري.

واعتبر ليبرمان أن أي عملية عسكرية ضد إيران، في حال تنفيذها، ستكون مدفوعة بأسباب سياسية.

وتأتي هذه التصريحات غداة تقارير إسرائيلية تحدثت، الخميس، عن ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن إلى شن هجوم جديد على إيران.

ووفق التقارير، تواجه هذه المساعي معارضة من دول خليجية، وسط تحذيرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات التصعيد والانجرار إلى مواجهة استنزاف طويلة.

وفي المقابل، لم يحسم ترامب موقفه من شن هجوم جديد على طهران، في ظل استمرار الجدل بشأن الخيارات العسكرية والتعامل مع الملف الإيراني.

وفي تصريح الجمعة، قال ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن الاتفاق الذي تريده طهران غير مقبول بالنسبة إليه.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران بـ"خداع العالم منذ 51 عامًا"، دون أن يعلن قرارًا بشأن شن هجوم عسكري جديد عليها.

والخميس، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن ترامب قوله إنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن شن هجمات جديدة على إيران، وإنه سينظر في التطورات بعد بداية العام المقبل.

وتبادلت إسرائيل وإيران ضربات مباشرة في أبريل وأكتوبر 2024. وفي 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، وطالت منشآت عسكرية ونووية.

وفي 28 فبراير 2026، بدأ هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران حربًا أوسع نطاقًا، ردّت خلالها طهران بهجمات صاروخية، وتأثرت الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج ومضيق هرمز.

وتوصلت الأطراف إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، أعقبته مذكرة تفاهم إطارية في يونيو، قبل أن تتجدد المواجهات في يوليو إثر تعثر تنفيذها.