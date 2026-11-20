أعلن حزب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، يوم الجمعة، أنه سيخوض الانتخابات المقررة في نهاية فبراير المقبل، سعيًا للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وقال حزب «الأفكار الجديدة» (نويفاس إيدياس) في منشور على منصة «إكس»: «أصبح ترشيحنا المشترك مسجلًا رسميًا لدى المحكمة الانتخابية العليا».

ويخوض بوكيلي الانتخابات مجددًا برفقة نائبه فيليكس أولوا.

وهتف زعيم أصغر دولة في أمريكا الوسطى، البالغ من العمر 45 عامًا، لأنصاره خلال زيارة للهيئة الانتخابية: «نحتاج إلى ست سنوات أخرى».

وقال بوكيلي إن التصويت واجب على كل مواطن، لأن استطلاعات الرأي وحدها لا تحسم نتائج الانتخابات.

ومع ذلك، يُعد بوكيلي المرشح الأبرز للفوز، إذ تعاني المعارضة في السلفادور من التهميش.

ويتولى بوكيلي، الذي يتبنى نهجًا متشددًا في مكافحة جرائم العصابات، الرئاسة منذ عام 2019. وفي عام 2024، تمكن من تمرير إعادة انتخابه لولاية ثانية، رغم أن الدستور لم يكن ينص عليها في الأصل.

وبعد عام، أقر البرلمان تعديلًا جديدًا يسمح لرئيس الدولة بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.