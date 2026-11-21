وبدأ كولن المباراة بقوة، ونجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 12، عن طريق الإنجليزي ميكي مور، الذي استغل هجمة مرتدة سريعة قادها سعيد الملا، وأنهاها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات سكنت شباك بايرن.

وحاول الفريق البافاري العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، وفرض ضغطًا هجوميًا متواصلًا على دفاع كولن، لكنه واجه صعوبة في استغلال الفرص التي أتيحت له، كما اضطر إلى إجراء تغيير مبكر بخروج مهاجمه الإنجليزي هاري كين للإصابة في الدقيقة 20، ومشاركة توم بيشوف بدلًا منه.

ونجح بايرن في إدراك التعادل بالدقيقة 37، بعدما أطلق ناثانيال براون تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة من توم بيشوف، ليضع الكرة في الزاوية الأرضية لمرمى الضيوف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وكاد كولن أن يستعيد التقدم في أكثر من مناسبة، لكن حارس بايرن تصدى لمحاولات ميكي مور وسعيد الملا ولينتون ماينا، بينما أهدر أصحاب الأرض عدة فرص عن طريق كونراد لايمر وناثانيال براون، كما شارك جمال موسيالا في الدقيقة 70 لتنشيط الجانب الهجومي.

ورغم محاولات بايرن المتواصلة في الدقائق الأخيرة، لم ينجح في الوصول إلى هدف الفوز، ليكتفي بالتعادل ويحصد نقطة واحدة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 22 نقطة، بعدما تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم، ليتساوى مع أكثر فرق المسابقة تحقيقًا للتعادلات قبل استكمال منافسات الجولة، فيما رفع كولن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وبات بايرن مهددًا بفقدان صدارة الدوري الألماني، إذ يمكن لبوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، انتزاع القمة حال فوزه على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، في المباراة المقررة غدًا السبت.