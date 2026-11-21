قال القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية داخل السجون كانت تُدار عبر أجهزتها الداخلية، وكانت تقوم على أسس ديمقراطية كاملة، ربما لا مثيل لها حتى في أكبر الدول الديمقراطية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة القاهرة الإخبارية: "حتى في الدول الأوروبية، التي تُعد من أكثر الدول ديمقراطية، ينتخب الناس أشخاصًا قد لا يعرفونهم جيدًا ولا يعيشون معهم، أما في السجون، فإنك تنتخب من تعيش معه أربعًا وعشرين ساعة يوميًا، وتعرف عنه كل همسة وكل حركة".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، ففي الخارج تُقام الدعاية الانتخابية، أما في السجن فكان ممنوعًا على الشخص أن يرشح نفسه داخل إطار التنظيم، فالآخرون هم من يرشحونك، وأنت لا تستطيع أن تنتخب نفسك، وحتى عندما تنتخب الآخرين فإنك لا تنتخب نفسك".

وواصل: "الحالة الديمقراطية داخل السجون كانت، من وجهة نظرنا، أكثر تقدمًا حتى من كثير من النماذج الديمقراطية الموجودة في هذا العالم".