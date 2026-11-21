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أُصيب ما لا يقل عن 20 شخصا جراء إطلاق القوات الروسية صواريخ باليستية على مدينة كريفي ريه الصناعية، الواقعة جنوبي أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة، حسبما أعلن الحاكم العسكري للمنطقة.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، عبر تطبيق "تلجرام"، إن أحد الصواريخ أصاب وسط المدينة بالقرب من مبان سكنية ومطعم.

وأظهرت صور نشرتها فرق الطوارئ مبنى تعرض لدمار واسع، فيما أفاد مدونون عسكريون روس بتعرض محطة ضخ للقصف.

وكانت كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مركزا رئيسيا للتعدين وإنتاج المعادن قبل الحرب.

وأدت الضربات الروسية المتكررة إلى توقف النشاط الصناعي في المدينة.

ودخلت الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عامها الخامس.

وفي هجوم صاروخي روسي منفصل على كييف، خلال الليل وحتى صباح الجمعة، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وتضرر جسران.